Američka glumica Tara Reid napunila je 44 godine, a mi smo se prisjetili njezinih dana slave.

Seksi Taru Reid mnogi pamte kao seksi tinejdžericu velikih grudi iz kultnih komedija poput "Američke pite", no ona je svoju slavu zapravo stekla - poznanstvima s najvećim starletama ranih 2000-ih i brojnim skandalima.

Zanosna Tara, crvenokosa djevojka tankog tijela, ali bujnih oblina, zaludila je tinejdžersku publiku svojim seksualno nabitim nastupom u "Američkoj piti", ali i u "Sharknadu". Nakon što se proslavila, dobila je i svoj reality show na američkoj televiziji E! koji se zvao "Taradise". Pojavljivanja u reality showovima nastavila je i kasnije, pa se tako 2011. upustila u avanturu života i postala članicom Big Brother kuće slavnih u Velikoj Britaniji.

Završila je u reality showovima, a nadala se mnogo većim uspjesima. Počela je graditi karijeru već kao šestogodišnja djevojčica, a kao tinejdžerica se zbog lijepog lica pojavila u više od 100 reklama, uključujući i one za velike brendove poput McDonald'sa, Crayole i Jell-O.

Ipak, sav trud nije se isplatio jer Tara nije zadobila simpatije kritike, koja ju je u jednom trenutku zamalo proglasila i najmanje talentiranom glumicom na svijetu. Zbilo se to 2004. na dodjeli Zlatnih malina, a Tara je bila nominirana za svoju ulogu u filmu "My Boss's Daughter", u kojem je glumila bok uz bok s Ashtonom Kutcherom.

Sve to vrijeme Tara je opasno tulumarila i postala poznata kao jedna od najžešćih partijanerica Hollywooda. Na svojim je partijima ugostila sve najveće face tog vremena, a neke od najbližih prijateljica bile su joj i Paris Hilton i Kim Kardashian.

Tara je jako voljela voditi bogat noćni, ali i seksualni život, pa je kroz njezin krevet promarširala prava četa poznatih frajera. U ožujku 2000. upoznala se s Carsonom Dalyjem, s kojim se nakon sedam mjeseci veze i zaručila. Ipak, ljubav nije potrajala pa su prekinuli zaruke u ljeto 2001.

Zatim se dugo nije željela emocionalno vezivati ni uz koga, a 2010. ponovno je dobila vjenčanu ponudu, i to od Michaela Axtmanna, bogatog poduzetnika. Iz nepoznatih razloga i te su zaruke propale, a javnost nikada nije saznala sočne detalje o tome što je to Taru natjeralo da ostavi Michaela.

Ipak, relativno brzo krenula je dalje sa životom. U jesen iste godine zaljubila se u danskog biznismena Michaela Lillelunda. Tarin glasnogovornik u kolovozu 2011. svijetu je obznanio sretnu vijest da se Tara udala za Danca, no onda je uslijedio hladan tuš - on je sve istog časa porekao! Michael je istupio u javnost i rekao kako je s Tarom prekinuo mjesecima prije te da ta vijest nema veze s istinom.

Čudan niz objava o zarukama i vjenčanjima se nastavio. Tara je iste te godine objavila da se udala za bugarskog financijera Zacharyja Kehayova, no samo mjesec dana od te objave rekla je da njihov brak nije zakonit.

Tijekom 2013. i 2014. bila je u vezi s izraelskim glazbenikom Erezom Eisenom iz benda "Infected Mushroom", no i ta je veza propala.

Posljednji u nizu skandala Tara je priredila 2016. kada su se ona i glumac Dean May prijavili za sudjelovanje u showu "Marriage Boot Camp: Reality Stars", a na kraju su diskvalificirani jer se ispostavilo da uopće nisu u vezi.

Osim po tulumima i burnim vezama, Tara je poznata i po svojim neuspješnim estetskim operacijama. Naime, 2006. je priznala kako se dva puta podvrgla operaciji grudi, i to zato što ju je prvi put kirurg unakazio napravivši joj dvije različite, asimetrične dojke. Podvrgla se i liposukciji jer je, kako je sama rekla, željela trbušnjake a da ne mora ići na dijetu ili vježbati, no to je situaciju dodatno pogoršalo i deformiralo joj tijelo.

Tara se često nalazila i na udaru kritika zbog svoje pretjerane mršavosti, a svi ti problemi, zli jezici i poslovni neuspjesi natjerali su je da se povuče iz javnosti.