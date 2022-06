Tanja Savić nedavno je podigla puno prašine objavivši fotografiju u vjenčanici, a obožavatelji su mislili kako se iznenada udala za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića.

Srpska pjevačica Tanja Savić prije nekoliko je dana podigla puno prašine i pokrenula pitanja objavivši fotografiju u vjenčanici na svom Instagram profilu.

''Jesmo li sad bliže istini?'' upitala je u opisu fotografije, a pratitelji su odmah zbunjeni krenuli sa špekulacijama da se udala za banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Naposljetku se ispostavilo kako je vjenčanica bila korištena za svrhe snimanja spota za novu Tanjinu pjesmu, a pratiteljima su sumnje izbrisane.

Naime, kružile su priče da su Stanivuković i Savić u vezi, a nijedno od njih taj podatak nije potvrdilo.

Međutim, Tanja je sad prekinula i sve krive navode o njihovoj vezi te je za emisiju ''Premije – Vikend specijal'' rekla: ''Toliko sam umorna, nisam spavala. Moramo malo držati ljude u neizvjesnosti. Vjeruj mi da nemam pojma šta je on rekao, nismo u kontaktu, stavila sam to jer me svi zezaju za njega i to je izazvao najbolje moguće reakcije. Nisam se udala, htjela sam da vidim reakciju ljudi. Ljudi zamjeraju, ali ne možemo narod promijeniti. Ja uvijek radim kako se meni radi. Opekla sam se mnogo puta u životu. I dalje tako funkcioniram, to sam ja, nikoga ne slušam, ljudi su tu da komentiraju. Najvažnije je šta ja mislim i moja publika. Zaista sam sretna''.

Tanja se s pratiteljima poprilično dobro našalila jer je na Instagram priču objavila profesionalnu fotografiju u vjenčanici, a kao lokaciju ispod fotografije stavila je mjesto Banja Luka.

Osim toga, napisala je i #weddingday i datum 23.05. pa je iz ovoga bilo poprilično teško zaključiti misli li pjevačica ozbiljno ili se šali.

Dodatno je pratitelje zbunila i fotografija s kolegicom pjevačicom Aleksandrom Ristić. Pjevačice su objavile zajedničku fotografiju na kojoj se drže za ruke, a u opis su napisale ''Rekle smo da!''

A nakon toga su pratitelji počeli zaključivati da je u pitanju ipak možda nešto drugo.

