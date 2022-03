Talulah Riley i Thomas Brodie-Sangster pojavili se prvi zajedno na crvenom tepihu u Londonu, a koliko su zalubljeni nisu ni pokušali prikriti.

Bivša supruga milijardera Elona Muska, Talulah Riley i njezin novi dečko Thomas Brodie-Sangster pojavili su se prvi put zajedno na nekom javnom događanju i to na zabavi organiziranoj uoči dodjele nagrada BAFTA u Londonu, gdje su bili glavne zvijezde.

Otkako su kročili na crveni tepih 36-godišnja Talulah i 31-godišnji Thomas plijenili su pažnju svih okupljenih, a par se poprilično oslobodio i na plesnom podiju. Glumica je doslovno zablistala u uskoj haljini posutoj šljokicama i dubokog dekoltea, s kojeg je njenom novom dečku bilo teško skinuti pogled.

Talulah je ranije bila u braku s jednim od najbogatijih muškaraca na svijetu, Elonom Muskom za kojeg se udavala čak dvaput, a njihova ljubavna priča imala je brojne uspone i padove.

Naime, prvi put su pred oltar stali 2010. godine i to je potrajalo do 2012. godine. Ponovno su se vjenčali godinu kasnije, no tri godine nakon toga zauvijek su se razišli. Upoznali su se u jednom londonskom klubu 2008. godine, a to je bilo malo nakon što se on razveo od svoje prve supruge Justine Wilson s kojom je dobio petero djece. Odmah su kliknuli, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Lijepa glumica sada ljubi kolegu u kojeg je zaljubljena do ušiju, uživaju u spojevima, a ne mare za fotografe kojima su omiljena meta. Vezu su započeli prije nekoliko mjeseci, i previše detalja nisu htjeli otkrivati no čini se kako su odlučili da se više neće kriti od nikoga.

