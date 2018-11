Andrew Basso jedan je od osam iluzionista u projektu “The Illusionist; Direct from Broadway”, a u utorak je posjetio Zagreb gdje je predstavio naipopularniji magični show na svijetu.

Za njega kažu da je Houdinijev nasljednik, ženama je neodoljiv i seksepilan, a zbog buntovnog imidža s početka karijere nazivaju ga i rock zvijezdom magije.

Talijanski iluzionist Andrew Basso (33) poznat kao The Escapologist u utorak je u organizaciji Star produkcije posjetio Zagreb gdje je najavio raskošan show "The Illusionists; Direct from Broadway", koji će se od 29. do 31. ožujka održati u Sloveniji u ljubljanskoj dvorani Stožice.

''Show je do sada odgledalo više od milijun ljudi i ono što vam mogu obećati je da ćete ostati zatečeni – kaže Andrew, dodajući kako je sretan što će i Hrvati doći u Ljubljanu na njihov nastup. Talijan je jedan od osam iluzionista koji nastupaju u spektakularnoj predstavi, a dio tima je već sedam godina.

''Producenti su me izabrali kao posljednjeg člana. U svijetu nema puno ljudi koji rade trikove u kojima se moraš osloboditi od okova dok primjerice ležiš u bazenu vode no mislim da je presudilo to što sam u toj fazi nosio mohawk frizuru. Kombinacija onoga što su mogli vidjeti na You Tubeu i tadašnjeg upadljivog izgleda dovela me do ovog showa'', prisjetio se Andrew. Mađioničar je htio postati još sa sedam godina, a glavni "krivac" je majka koja ga je s četiri godine odvela u cirkus.

''Kad sam prvi put ušao u taj šator i vidio ljude koji rade čudne stvari u čudnim kostimima poželio sam živjeti ondje. Ispočetka sam žonglirao, a sa sedam godina počeo sam čitati knjige o mađioničarstvu kako bi naučio prve trikove koje sam s prijateljima izvodio na ulici. Htjeli smo biti primijećeni pa sam kupio i mikrofon. Tako sam osim mađioičara postao i voditelj svojih nastupa'', smije se Basso, koji je u Italiji otvorio Akademiju u kojoj podučava i stvara nove iluzioniste.

Ovaj talijanski velemajstor magije izvodi jedne od najopasnijih trikova, a najpoznatiji je Houdinijev "Water Torture Cell". (mađioničar je okovan lancima i okrenut naopačke u zaključanom bazenu punom vode i ima četiri minute da izroni van). Iako gotovo rutinski izvodi takve trikove, na nastupu u Operi u Sydneyu umalo je poginuo.

''Bio je to moj prvi show pred tako velikom publikom. Prije nastupa moram biti smiren no taj put čim sam izašao na binu osjetio sam jako lupanje srca. Drugi put se ponovilo kad su zaključavali bazen. U vodi sam ostao dulje od četiri minute i kad je moja asistentica to vidjela odlučili su me izvući van. Jedva sam preživio'', prisjetio se Andrew. Simpatični Talijan veliki je obožavatelj Houdinija I kolekcionar njegovih stvari. Među najdražima mu je komad stakla iz bazena kojeg je Houdini koristio dok je izvodio “Water Torture Cell”. Za to je, kaže , potrošio pravo malo bogatstvo.

Kako izgleda show osam najboljih iluzionista “The Illusionist; Direct from Broadway” moći ćete pogledati od 29. do 31. ožujka 2019. u Ljubljani, a ulaznice možete nabaviti u sustavu Eventim.