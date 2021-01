Joseph Capriati istaknuo je da dosad nije mogao ni pričati, a traži da se poštuje njegovog oca i da on moli za njega.

Joseph Capriati oglasio se na Instagramu nekoliko dana nakon šokantne vijesti da ga je izbo otac i da je zadobio ozljede opasne po život.

Kako je izvijestila La Repubblica, 33-godišnji talijanski producent elektroničke glazbe i DJ završio je na liječenju u bolnici Sant’Anna e San Sebastiano u Caserti. Njegov 61-godišnji otac je navodno uhićen zbog optužbe za pokušaj ubojstva, a nesretni događaj se zbio 8. siječnja kada su se sukobili u domu Josephovih roditelja u Caserti.

Naime, DJ boravi kod oca i majke u Italiji tijekom pandemije koronavirusa dok inače živi i radi u Španjolskoj.

"Živ sam i mogu reći hvala bogu. Zahvaljujem svima iz dubine svog srca, mojim rođacima, prijateljima, poznanicima i mnogim DJ-ima i promotorima koj su pokazali mnogo privrženosti ovih dana. Dirnut sam. Nisam bio još u mogućnosti čitati ni odgovarati na poruke, ali ću to učiniti za nekoliko dana kada budem bolje. Do ovog jutra nisam čak imao ni snage za pričanje, no doktori kažu da je najgore sada gotovo. Tražim samo jednu stvar ako je moguće, malo poštovanja prema mom ocu i mojoj obitelji s obbzirom da ni ja niti netko od vas ima moć i dužnost da osuđuje ono što se dogodilo. Opraštam svom ocu na ludoj gesti i puno molim za njega. Sada razmišljam o ozdravljenju", napisao je Capriati na Instagramu na kojem ga prati 666.000 ljudi.

Mnogi pratitelji su producentu poželjeli da brzo ozdravi.