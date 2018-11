Mohamed Hadid navodno je tri godine varao zaručnicu i bio u vezi s poljskom manekenkom u usponu Justynom Monde.

Čini se da je otac slavnih manekenki Belle i Gigi, Mohamed Hadid sakrivao veliku tajnu, čije je ime Justyna Monde i ima 25 godina, a Daily MailTV-u razotkrila je njihovu priču.

Poljska manekenka Justyna je tako letjela privatnim avionom 70-godišnjeg multimilijunaša Hadida i odsjedala u luksuznim hotelima diljem Europe od 2014. do 2017. godine, i to u njegovu društvu. U to je vrijeme radila i studirala u Frankfurtu.

"Upoznali smo se na Instagramu. Poslala sam mu poruku 'bok' i u odgovoru mi je poslao svoj broj telefona. Nastavili smo pričati mjesecima i jako smo se dobro upoznali. Puno smo se dopisivali na WhatsAppu, bilo je tu puno poruka. Pričali smo o umjetnosti, oboje se bavimo slikanjem, volimo umjetnost", otkrila je manekenka.

"Počelo je kao nevino dopisivanje, no pretvorilo se u nešto seksualno. Slali smo jedno drugome fotografije što radimo, i to neke lijepe, privatne selfije. Htjela sam vidjeti kako je to biti sa starijim muškarcem, a i bio mi je privlačan. U jednoj mi je poruci napisao kako bi volio jesti piroge s moj tijela. A slao mi je i neke zločeste fotografije ponekad. Kao i ja njemu. Vidim golotinju kao umjetnost, a on je bio poprilično zainteresiran. Jako sam mu se svidjela", priznala je Justyna.

Mohamed je u to vrijeme već bio zaručen s 36-godišnjom Shivom Safai, no mladoj ljubavnici to nikad nije spomenuo.

U jednoj od poruka multimilijunaš joj je napisao: "Ti si dobra djevojka. Obožavam te", a u drugoj ju je pitao želi li ga zvati "taticom".

Prvi su se put susreli u Poljskoj, gdje su navodno i prvi put spavali zajedno, no romantični bijeg prekinuli su česti pozivi njegove zaručnice.

"Ona ga stalno kontrolira i stalno ga zove. Pitala sam ga zašto nisu vjenčani, no on je rekao da je ne vidi kako je drugi vide", objasnila je Justyna.

Vezu s Mohamedom prekinula je prije godinu dana, no i dalje su ostali u kontaktu, iako je ona upoznala drugog muškarca koji je privukao pažnju u New Yorku.