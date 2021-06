Sylvie Meis i Niclas Castello vjenčali su se prošle godine na raskošnoj ceremoniji u Firenzi, a čini se kako je par jedva dočekao toplije vrijeme da ponovno mogu uživati u ljepotama Saint Tropeza.

Danska ljepotica Sylvie Meis je sa suprugom Niclasom Castellom nedavno pobjegla u toplije krajeve, a paparazzi ih ne ispuštaju iz vida dok uživaju na plažama Saint Tropeza.

Njihove fotografije gotovo svakodnevno krase brojne medije, no čini se da popularni par to niti malo ne smeta. Službeno su otvorili sezonu kupanja i čini se da ćemo ih pratiti čitavo ljeto, a 43-godišnja Sylvie koristi svaki trenutak da pokaže svoje božanstveno tijelo. Sylvie i Niclas ne skidaju ruke jedno s drugoga, a sudeći po posljednjih fotkama, par je zaljubljeniji no ikada.

Inače, Sylvie i Niclas su prošle godine odgodili vjenčanje zbog pandemije koronavirusa, no na kraju su pred oltar stali u talijanskoj Firenzi na raskošnoj ceremoniji. Zajedno su od 2013. godine, a Sylvie iza sebe ima propali brak s nogometašem Rafaelom van der Vaartom.

Ljepotica njemačko-danskih korijena karijeru je izgradila kao novinarka i TV reporterka koja se specijalizirala za priče o slavnim i utjecajnim osobama, a proslavili su je ekskluzivni intervjui koje je odradila sa zvijezdama poput Britney Spears i Kylie Minogue.