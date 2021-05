Sylvester Stallone posvetio je objavu na Instagramu supruzi Jennifer Flavin s kojom slavi 24 godine braka, a par ima tri kćeri za koje mnogi komentiraju da su ljepotu naslijedile od majke.

Poznati snagator Sylvester Stallone (74) oženio se 1997. s 22 godine mlađom ljepoticom Jennifer Flavin, a umalo je ostao bez nje zbog svoje bivše djevojke.

Sylvester je u ponedjeljak posvetio objavu na Instagramu svojoj supruzi s kojom je proslavio 24 godine braka. "Sretna 24. godišnjica braka!! Vrijeme leti, ali imam blagoslovljen život zahvaljujući svojoj supruzi i obitelji", istaknuo je glumac.

Stalloneovi obožavatelji su se pridružili čestitkama, a na fotografiji na kojoj je pozirao s Jennifer mogla se vidjeti velika razlika u njihovom izgledu. Naime, dok ona predivno izgleda i mnogi često ističu da su njihove kćeri naslijedile ljepotu od nje, na Stalloneovu licu se vide posljedice previše botoksa i drugih kozmetičkih zahvata kojima se podvrgnuo da bi usporio starenje.

Glumac i bivša manekenka Flavin, koja se sad bavi poduzetništvom, imaju kćeri Sistine (22), Scarlet (18) i Sophiju (24). Par je započeo vezu početkom 90-ih, no onda je Stallone prekinuo s Jennifer putem pisma zbog nekad slavnog supermodela i seks-simbola Janice Dickinson (66).

Janice je Sylvesteru rekla da nosi njegovu kćer i zaručili su se, no kad je rodila Savannu prekinuli su. Naime, DNK test pokazao je da on nije otac djeteta. Janice je u autobiografiji "No Lifeguard On Duty" iz 2002. otkrila da je spavala s tri muškarca u razmaku od nekoliko dana. Ispalo je da je otac njezine kćeri filmski producent Michael Birnbaum.

Na sreću Jennifer je Stalloneu pružila drugu priliku nakon što se pokazalo da ga je Janice zavarala, a on je htio učiniti pravu stvar. Inače, Sylvester je postao opsjednut zahvatima baš kao i njegova pokojna majka Jackie Stallone te više nije miljenik žena kao što je nekad bio.

Glumac je počeo s korekcijama već prije desetak godina, a mnogi ističu da je šteta jer ga je nekad bilo zanimljivo gledati na filmskom platnu. Ipak, javnost se nada da njegove zanosne kćeri, kojima se često hvali, neće krenuti njegovim putem.

Inače, Sylvester je u braku s fotografkinjom Sashom Czack (70) dobio sinove Seargeoha (42), koji se bavi glumom, i Sagea koji je preminuo 2012. u 37. godini života zbog problema sa srcem.

Stallone je bio oženjen i modelom Brigitte Nielsen, a razveli su se nakon samo dvije godine.