Serena Williams pobijedila je Mariju Sharapovu, no pažnju je ukrala majicanjezinog supruga Alexisa Ohaniana.

Alexis Ohanian pratio je meč svoje supruge Serene Williams s tribina US Opena.

Serena je igrala meč protiv Ruskinje Marije Sharapove, no svu pažnju korisnika društvenih mreža ukrao je upravo Alexis zbog natpisa na majici koju je nosio.

Naime, na običnoj crnoj majici crvenim je slovima pisalo D.A.R.E., što znači "Drug Abuse Resistance Education", odnosno edukacija protiv zlouporabe droga. Na njoj je ispod tog natpisa stajao još jedan bijelim slovima "Keeping Kids Off Drugs", odnosno držite djecu podalje od droga.

I dok dio javnosti u tome nije vidio ništa loše, drugi su Ohaniana nazvali provokatorom i trolom koji je majicom htio isprovocirati i spustiti teniskoj protivnici svoje supruge.

Alexis Ohanian showing up to the match between Serena & Maria Sharapova in a D.A.R.E t shirt is the type of solidarity in pettiness I need from my partner. pic.twitter.com/iH1oBW8djO