Georgina Rodriguez u svakoj prilici nastoji istaknuti svoju besprijekornu liniju.

Georgina je postala glavna mačka otkad se u nju zaljubio jedan od najboljih nogometaša svijeta.

Pogađate, riječ je o 25-godišnjoj Georgini Rodriguez, djevojci Cristiana Ronalda, koja je stigla u Cannes u dugoj, crnoj haljini koja je besprijekorno istaknula njezinu liniju koju svakodnevno kleše u kućnoj teretani.

Georgina je u Cannes stigla na premijeru hit filma "Once Upon A Time... In Hollywood", ali ovoga puta stigla je bez Ronalda te odmah privukla veliku pažnju. Crna haljina do poda i otvorenih ramena stajala joj je doista savršeno, a košarice na njoj istaknule su i njezino bujno poprsje.

Mlada manekenka look je upotpunila zalizanom kosom, crvenim ružem te dijamannom ogrlicom koja je neodoljivo podsjećala na onu koju je Kate Winslet nosila u Titaniku.

Čini se kako je Georgini odlično sjeo uskršnji odmor koji je s dragim provela u Hrvatskoj, točnije u Dubrovniku u luksuznoj vili Šeherezada, jer izgleda sve bolje.

Podsjetimo, Ronaldo je 2016. godine na jednoj ekskluzivnoj zabavi upoznao sadašnju djevojku koja je do tada radila u Gucci dućanu u Madridu. Nakon što su lijepu crnku paparazzi uhvatili na spoju s jednim od najpoznatijih nogometaša svijeta u pariškom Disneylandu, Georgina je dobila otkaz jer se njezinim šefovima nije svidjela medijska pozornost koju je dobila.

No Georgini je od tada krenulo na bolje, a 2017. godine paru se rodila kćerkica Alana Martina, prvo biološko dijete nogometaša. Naime, Ronaldu su surogat-majke rodile prvo sina, a zatim i blizance, a sudeći po fotografijama na Instagramu, mlada Španjolka odlično se snašla u majčinskoj ulozi.

"Prvi put smo se sreli u Gucci dućanu u kojem sam radila kao asistent prodaje. Bila je to ljubav na prvi pogled s obje strane. Nekoliko dana kasnije vidjeli smo se na eventu drugog brenda i tad smo mogli razgovarati u opuštenijoj atmosferi, izvan mog radnog okruženja", jednom je prilikom otkrila zanosna crnka, kao i to da najviše voli biti s djecom i Ronaldom kod kuće.

"Budim djecu, slijede doručak i igranje s njima, zatim volim odspavati, pa otići u teretanu ili spa te završiti dan uz gledanje televizije s Ronaldom. Naša je kuća naše utočište, naš hram izgrađen s puno ljubavi", zaključila je.