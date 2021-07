Svećenik Stjepan Ivan Horvat poslao je poruku Elli Dvornik putem društvenih mreža i reagirao na njezino neugodno iskustvo s Crkvom koje je doživjela u djetinjstvu.

Ella Dvornik je na društvenim mrežama objavila video u kojem prepričala razgovor s jednim svećenikom iz djetinjstva i otkrila zašto je izbačena s crkvenog vjeronauka.

"Nažalost, istinita priča od riječi do riječi. I dalje vjerujem da vjera nema veze s crkvom", napisala je influencerica pokraj svog videa povezanog s vjeronaukom i prvom pričesti.

"Ja na pripremi za prvu pričest: 'Velečasni, zašto toliko mrzite sve? Zar nije vjera o slobodi i ljubavi? Zar ne voli Bog svu svoju djecu?' Velečasni: 'Ti se ne možeš pričestiti. Tata ti je narkoman i odašilješ negativnu energiju. Javit ću tvojim roditeljima da te izbacujemo s crkvenog vjeronauka'", prepričala je Ella sporni dijalog.

Nakon toga na njezinu je objavu reagirao i zagrebački 38-godišnji svećenik Stjepan Ivan Horvat, inače misionar Krvi Isusove.

"Draga Ella, pročitao sam tvoja negativna iskustva s Crkvom i iskreno mi je žao zbog toga. Razumijem da netko tko je to doživio ima stav prema Crkvi poput tvoga. Iskreno ga poštujem i razumijem. Ono što me je razveselilo u tvojoj objavi su tvoje riječi da nas Bog jednako voli i u Crkvi i kod kuće i Bog u kojega vjerujem je takav, Bog koji ne može ne voljeti jer je sam Ljubav. No opet, taj isti Bog nam je darovao Crkvu, sv. misu, sv. ispovijed. I druge sakramente i šteta je uskratiti si taj dar iz njegove ruke. A mi svećenici, na žalost, samo smo ljudi sa svojim slabostima i to ti je tako oduvijek. Ne znam hoće li ti što značiti, ali uzet ću si za pravo kao svećenik ispričati ti se jer ste ti i tvoja obitelj vjerojatno naišli na svećenike koji nisu imali razumijevanja za vas, no nemoj ih osuditi jer i ti svećenici samo su ljudi sa svojim slabostima kao i ti i ja. Naišao sam jednom na misao zašto je Bog za svećenike izabrao ljude sa slabostima i grijesima, zato što nema drugih i to je tako". Inače, u mladosti sam volio slušati pjesme tvog tate. Ako ikad budeš mislila da nešto mogu učiniti tebe, kao čovjek, kao svećenik uvijek mi se možeš javiti", napisao je svećenik na svom profilu na facebooku.