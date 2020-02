Lady Gaga u vezi je s Michaleom Polanskim, no iza nje je nekoliko propalih veza i zaruka.

Stefani Joanne Joanne Angelina Germanotta, poznatija i kao Lady Gaga odkad se pojavila na svjetskoj glazbenoj sceni privlači pažnju javnosti, što svojom glazbom, što ekstravagantnim odjevnim kombinacijama, filmovima koje snima ali i poprilično burnim ljubavnim životom.

Dosad je raskinula nekoliko zaruka, povezivali su je s glumcem Bradleyjem Cooperom s kojim je snimila film "Zvijezda je rođena" i čak je optuživali da je kriva za raspad njegove veze s Irinom Shayk, a sada pak novinske stupce puni novom vezom s IT genijalcem Michaelom Polanskim.

No krenimo redom.

Davne 2005. godine Lady Gaga izlazila je s konobarom Lücom Carlom, s kojim je nakon nekog vremena prekinula da bi se ponovno pomirili 2010. godine. Gaga je tada rekla za Rolling Stone da ju je veza s njime oblikovala, a navodno joj je poslužio i kao inspiracija za pjesmu "Yoü and I".

"Prodala sam 30 milijuna albuma i izgubila Lüca", izjavila je u dokumentarnom filmu o svom životu "Gaga: Five Foot Two".

Prije nego je postala Gaga, Stefani je upoznala dobitnika Grammyja i glazbenog producenta Roba Fusarija, s kojim je također izlazila. Rob je bio izvršni producent i pisac na nekoliko njezinih hitova na albumu prvijencu "The Fame", a također mu se pripisuju zasluge za kreiranje umjetničkog imena Lady Gaga. Njihova je romansa završila 2007. godine, a on ju je u tužbi koju je podnio protiv nje nazvao ženom koju prezire i tražio je 30 milijuna dolara od prodaje albuma.

Od 2009. do 2010. godine Lady Gaga je bila zaljubljena u modnog dizajnera, čije se ime čak rimuje s njezinim, Mattom Dadom. Ona je njihovom prekidu također progovorila u dokumentarcu o svom životu, a u biografskoj knjizi "Lady Gaga: Looking For Fame: The Life of the Pop Princess" opisala ih je kao divlje ljubavnike.

Gaga i zvijezda serije "Chicago Fire" i miljenik žena Taylor Kinney službeno su zajedno bili pet godina, od 2011. do 2016. godine. U vezi su bili četiri godine, a tada su se i zaručili. Taylor ju je zaprosio na Valentinovo sa zaručničkim prstenom u obliku srca ali ni to nije pomoglo da njihova sreća potraje. Zaruke su otkazali u lipnju 2016. godine, nedugo nakon što je dobila ulogu u filmu "Zvijezda je rođena".

"Taylor i ja se stalno svađamo, to je tako bezveze. Moj prag za toleriranje više ne postoji. U vezama se morate zajedno kretati", izjavila je u dokumentarcu "Gaga: Five Foot Two".

U siječnju 2018. godine prvi je put u javnosti viđena s agentom za talente Christianom Carinom i to dok su razmjenjivali nježnosti na jednom od koncerata benda Kings of Leon, baš kao i na tadašnjem Super Bowlu. Njihova je ljubav potrajala dvije godine, bili su zaručeni, a početkom 2019. godine su se i rastali. Njihovoj je vezi došao kraj samo nekoliko dana prije dodjele Oscara. Te je godine osvojila i Zlatni globus i Grammyja, ali ostala je bez još jednog zaručničkog prstena.

"Jednostavno nisu funkcionirali. Veze ponekad dođu svom kraju. Ne postoji nikakva duga i dramatična priča i uvijek se činilo da je Christian više prisutan u vezi nego što je Gaga bila", izjavio je njima blizak izvor za magazin People.

U to su vrijeme društvene mreže, Internet i mediji gorjeli od natpisa o navodnoj aferi s Cooperom, da bi se na kraju ispostavilo kako je sve bila dobro izrežirana predstava za javnost. Navodno.

Ta se priča konačno bila stišala, a Gaga je u lipnju prošle godine snimljena dok je razmjenjivala poljupce s inženjerom zvuka Danielom Hortonom na terasi jednog restorana u Los Angelesu, no vezu nikada službeno nisu potvrdilo.

Što nije slučaj ovih dana kada pjevačica ne krije koliko je zaljubljena u Michaela Polanskog pa je na društvenim mrežama potvrdila vijest o novoj ljubavi.

Hoće li ona biti od nešto više sreće, pokazat će nam vrijeme.