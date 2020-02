U Opatiji se odvijaju posljednje pripreme za natjecanje, a večeras ćemo saznati tko će nas predstavljati na Euroviziji.

Opatija će drugu godinu zaredom nakon nekoliko godina pauze u Sportskoj dvorani "Marino Cvetković" ugostiti Doru i to u subotu 29. veljače. Za prestižnu statuu borit će se šesnaest pjesama, a pobjednička pjesma ići u Rotterdam u svibnju ove godine, gdje će na Euroviziji braniti boje Hrvatske.

Ocjenjivački sudovi koji će odabrati pobjedničku pjesmu nalaze se u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku te Varaždinu i Čakovcu, a svaki ocjenjivački sud sastoji se od tri člana. Dora je prvi put održana 1992. godine, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević.

Na pozornici Dore nastupit će između ostalih i prošlogodišnji pobjednik Roko Blažević koji je Hrvatsku predstavljao s pjesmom "The Dream" u Izraelu.

Natjecatelji ovogodišnje Dore i njihove pjesme su:

Marin Jurić Čivro - Naivno

Edi Abazi - Coming Home

Mia Negovetić - When it Comes to You

Colonia - Zidina

Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love

Lorenzo feat. Dino Purić & Reper iz sobe - Vrati se iz Irske

Jure Brkljača - Hajde nazovi me

Damir Kedžo - Divlji vjetre

Lorena Bućan - Drowning

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare

Aklea Neon - Zovi ju mama

Indira - You Will Never Break My Heart

Nikola Marjanović - Let's Forgive

Đana Smajo - One

Bojan Jambrošić - Više od riječi

Elis Lovrić - Jušto