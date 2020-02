Suzana i Igor Štimac vjenčali su se 1990. godine, a ubrzo je postalo jasno kako njihov brak nije tako savršen kako se mislilo.

Prošle subote u KC Dražen Petrović igrale su se kvalifikacije za Europsko prvenstvo, FIBA EuroBasket 2021.

A utakmicu između Hrvatske i Švedske gledala je i Suzana Štimac, bivša supruga Igora Štimca koja se od njega rastala 2009. godine nakon čak 19 godina vrlo turbulentnog braka.

Podsjetimo, i sam Igor je nakon razvoda priznao kako je on isključivi krivac, a supruga mu je tijekom zajedničkih godina oprostila brojne bračne izlete dok nije došla do točke pucanja. Suzana Štimac rođena je kao Suzana Žunić, a davne 1988. godine postala je Miss Jugoslavije i jedna od većih zvijezda bivše države.

Suzana se bavila i rukometom, a brzo je zapela za oko tada vrlo perspektivnom nogometašu. Radilo se o "it" paru u ono vrijeme, no njihov je odnos bio bajka samo kada su svjetla kamera bila upaljena.

Ubrzo je to shvatila ionako znatiželjna i skandala gladna nacija kada se saznalo kako Igor ima izvanbračnu aferu s pjevačicom Alkom Vuicom koja je Štimca jednom prilikom zalila šampanjcem u njegovom noćnom klubu na Braču iz kojeg ju je on zatim dao izbaciti, dok je Suzana sve gledala.

U to vrijeme, par je već imao troje djece, pa je u tome ležao odgovor zašto mu je supruga sve opraštala i ostale "izlete".

"Dok sam bila u braku s Igorom, naslušala sam se komentara kako sam slijepa i gluha pored zdravih očiju i ušiju, kako ništa ne razumijem kad sam i dalje s njim, neki su me i žalili, a što mi najviše smeta, neki me i dalje žale. Mnogi oko mene nisu mogli shvatiti zašto se ne razvodim i zašto živim u takvom braku, osuđivali me iako nisu znali pravu istinu, niti su znali koliko je teško raskinuti brak u kojem su djeca. Pogotovo djeca koja su u pubertetu i koja mogu biti povrijeđena", rekla je Suzana za Gloriju te nastavila.

"Dva mjeseca nakon što se Igor u siječnju 2009. zauvijek odselio iz zajedničkog stana na Bačvicama, mlađa kći Dea, gledajući me jedno jutro kako zamišljena i odsutna sjedim za stolom, doslovce je zavapila: 'Mama, molim te, rastavi se od tate! Ne mogu te više gledati tako tužnu!' U prvi sam tren bila šokirana njezinom reakcijom, jer Dea još nije imala jedanaest godina, ali istodobno sam shvatila koliko, u stvari, cijela situacija utječe na moju djecu i da tome mora doći kraj."

Ubrzo nakon toga, Suzana je prošla sreću s bivšim košarkašem i trenerom Damirom Milačićem s kojim je 2013. godine dobila dijete, a par se vjenčao 2 godine nakon toga.

Igor je već godinama u sretnom braku s Lanom Bucat, a neko se vrijeme šuškalo kako je veza s njom započela i prije službenog razvoda, zbog čega ga je Suzana i izbacila iz stana. Par ima dvoje djece, a Igor se uz nju u potpunosti smirio.