Suzana Mančić izgleda mlađahno i sa 61 godinom, a ovog je puta otkrila tajnu te sjajne linije koja ju prati cijeli život.

Suzana Mančić jedno je od najupečatljivijih TV lica na ovim prostorima. Dakako, za to je zaslužan i njezin besprijekoran izgled koji se s nikakvim godinama nije pokvario.

Iako ima 62 godine, izgleda puno lmađe. Vjerojatno na takav izgled utječe i njezin smisao za humor koji godinama gaji, a zbog čega ju mnogi jako vole.

Kako bivša loto djevojka često objavljuje fotografije na društvenim mrežama, mnogi se pitaju koristi li možda Suzana ipak filtere i aplikacije za uljepšavanje. Tim povodom Mančićka je dala odgovor kako bi odmaknula sumnje u fotoshop. To više nije tajna.

''Ja malo udarim po tretmanima za ljepotu, ali figura je figura. Za to je zaslužna i moja kćer Natalija. Ona je budući profesionalni fotograf i ona zna kako me treba slikati. Uvijek joj kažem da me slika tako da mi noge budu duge i vitke. Kod mene vam nema viška iako ne vježbam. Valjda sam takva vrsta. U ovim se godinama višak hoće nagomilati oko trbuha ali ja pazim što jedem'', kazala je lijepa Suzana Mančić za Kurir.

