Margot Robbie i Leonardo DiCaprio susreli su se na crvenom tepihu dodjele Oscara u Los Angelesu.

Zajedno su radili na filmskim hitovima "Vuk s Wall Streeta" i "Bilo jednom... u Hollywoodu", pa nije čudo što je susret Margot Robbie i Leonarda DiCaprija na ovogodišnjoj dodjeli Oscara bio poprilično srdačan i topao.

Kolege su se slučajno srele u prolazu na crvenom tepihu i nakratko pozdravile, zagrlile i razmijenile poljupce, a sve je postrance promatrao Margotin suprug Tom Ackerley s poprilično ozbiljnim izrazom lica. Neki bi možda zaključili i kako mu nije drago to što vidi, a ništa bolji izraz nije imao niti kada je Margot šetala crvenim tepihom i pozirala mnoštvu fotografa, a on ju pratio udaljen nekoliko metara.

Margot i Leonardo prvi su put zajedno radili 2013. godine kada su snimali film "Vuk s Wall Streeta", u kojem su glumili bračni par i snimali škakljive scene seksa, a ona je u intervjuu za magazin Grazia izjavila da joj je to isprva bilo malo zastrašujuće.

"Bilo mi je strašno što znam da moram to raditi, ali kada je došao taj dan, razmišljala sam samo da je to moj posao i da čim ga prije obavim, to ću se prije moći obući. Svi su na snimanju bili sjajni i vrlo profesionalni, tako da su sve olakšali i učinili ugodnijim. Leonardo je sjajan glumac, svi to znaju, a uz to je i prizemljena osoba, pa je bilo lijepo iskustvo raditi s njim", izjavila je Margot.

Margot i njezin suprug Tom upoznali su se 2014. godine na setu filma "Suite Francaise", a vjenčali su se u australskom Byron Bayu 2016. godine.