Za Slobodnu Dalmaciju susjedi su prokomentirali kako se odvijala situacija između pjevačice i njene sestre sat iza ponoći.

''Sinoć oko dva su nas probudili urlanje i udarci iz portuna. Nismo znali ni ko je ni šta je, samo je vikala: "Ljudi, pomozite mi!" Zvali smo policajce, koji su nam poručili da su već zaprimili dojavu. Ali, iz nekog razloga, su tek jutros došli na mjesto događaja, išli od stana i ispitivali ljude šta je bilo. Znači, moglo se desit ko zna šta, oni se ne bi udostojili pojavit. Evo, ja se ježin od same pomisli na ovo. Pitajte ih, pitajte zašto nisu došli sinoć. A možda im je neko reka da ne dođu...'', rekla je susjeda.

''Samo san uspia razaznat da se svađaju oko imovine. Ova je optuživala Sevu da joj ima dat ono šta je njeno. Onda je jedan taksi sta ispred zgrade i iz njega je izletila neka plavuša. Utrčala je u portun i uskoro iz njega izašla s pjevačicon. Onda su uskočile u Sevin auto i odvezle se. Nakon toga je sestra nastavila još jače zapomagat i zvonit na sva vrata u portunu. Derala se da će iskrvarit, a rekli su mi da je imala samo neku bezveznu malu ranu na ruci. To je trajalo punih 45 minuta. Onda je legla ispred portuna i stenjala da joj treba nekakva pumpica. Nekoliko stanara se okupilo oko nje, a došla je i gospođa Ana. Govorila je kćeri da ne radi scene pred svima i da je ne sramoti. Ova je samo ležala ka mrtvo tilo, sve dok nije došla hitna i skupila je'', govori drugi susjed.

Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica je navodno fizički nasrnula na nju i to pred njihovom majkom. To se dogodilo u noćnim satima, jedan sat poslije ponoći, kada se iz stana čula buka. Njih dvije su se navodno fizički sukobile u stanu, prenosi Jutarnji list.

O incidentu se oglasila i Severinina majka Ana Vučković koja je za Večernji list rekla da Severininoj sestri Marijani Popović ovo nije prvi put da prijavljuje sestru.

''Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi puta da prijavljuje sestru!'' kazala je.

Severinin odvjetnik Mato Matić rekao je za DNEVNIK.hr da pjevačica nije bila uhićena, već da ju je policija dočekala na zagrebačkom aerodromu s namjerom da ju ispitaju u postaji. "No, nazvala me nakon 20 minuta i rekla da ju nisu ispitali. Očito će ići u redovnu proceduru, to je neki sukob sa sestrom", rekao je.

Izvor blizak Severini za Jutarnji je list pak rekao drugu verziju priče da je Marijana lažno optužila pjevačicu za ozljede.

Marijana je počela lupati po vratima stana te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila, a Severina je i sama fotografirala svoje ozljede koje je njoj nanijela sestra.

