Supruga Zdravka Čolića, Aleksandra Čolić, pojavila se na njegovu koncertu u Budvi s njihovim kćerima Unom i Larom.

Pjevač Zdravko Čolić od početka karijere slovi kao miljenik žena, no njegovo srce već 20 godina pripada samo jednoj, njegovoj supruzi Aleksandri, koju nemamo često priliku vidjeti u javnosti.

No Čolina supruga sada je sve iznenadila dolaskom na njegov koncert u jednom klubu u Budvi, a pridružile su joj se i njihove kćeri Una i Lara.

Aleksandra je koncert pratila iza pozornice, u opuštenom izdanju sa širokom bluzom i trapericama, a njezine nove fotografije objavio je Blic.rs.

Zaljubljeni Zdravko supruzi je posvetio i pjesmu "Ostani", a publika je ovaj romantični trenutak popratila glasnim ovacijama.

Čola je jednom prilikom objasnio zašto se Aleksandra rijetko pojavljuje u javnosti te se prisjetio i jednog incidenta koji je doživjela zbog njega.

"Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljica i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sjećam toga. Moja žena drugih većih neugodnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i ja smatram da žena i djeca trebaju biti daleko od očiju javnosti", ispričao je pjevač za Express.ba.

Nedavno je za IN Magazin priznao i što mu supruga jedino zamjera u odgoju njihovih kćeri.

"Mene žena uvijek kritizira da nisam dovoljno prisutan, što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet, naravno, brinem, kao što svi očevi brinu, međutim svatko ima neki svoj posao, pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju, nekad se iznenadiš kako se to sve preko noći dešava, tako da je za sada to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije", rekao je Zdravko Čolić.

