Coleen Rooney i Wayne Rooney skupa su 18 godina, od toga 12 u braku, a tijekom tog razdoblja isplivale su u javnost njegove brojne afere.

Coleen Rooney (34) nedavno je proslavila 12. godišnjicu braka s mužem, umirovljenim nogometašem Wayneom Rooneyjem (34), no njihov odnos nije bio nimalo bajan s njegovim brojnim prevarama.

Coleen je rijetko viđena u društvu supruga koji je pomoćni trener u nogometnom klubu Derby County FC, a nedjelju je provela s majkom Colette McLoughlin. Zajedno su izašle iz frizerskog salona u engleskom Cheshireu i Wayneova supruga je privlačila pažnju u vrućim traper hlačicama i majici s kratkim rukavima s kojima je uskladila ružičastu torbicu i natikače.

Coleen je tako pokazala da ju nije briga za ružne kritike na račun njezine težine. Naime, javnost je komentirala kako je vidljivo da se udebljala nekoliko kilograma i da se to jako vidi na nogama. No Coleen nema problema sa svojim oblinama.

"Ne smeta mi to. Pod budnim okom javnosti sam toliko dugo da me više to ne pogađa. Povrijedilo bi da to kaže netko tko mi je bitan, poput člana obitelji ili prijatelj. Ljudi koji me kritiziraju su vjerojatno teži nego tako da mi je to postalo nebitno. Ne shvaćam zašto bi netko davao negativne komentare o tuđem tijelu", ispričala je jednom Coleen za britanske medije.

Kritike na njezin račun su svojedobno otišle tako daleko da se nagađalo da je ponovno trudna, no to je bila neistina. Inače, Coleen s Wayneom ima sinove Kaija (10), Klaya (7), Kita (4) i Cassa (2).

Ona i nogometaš skupa su od njihove 16 godine, a vezu su započeli nakon četiri godine prijateljstva. Tijekom njihovih zajedničkih 18 godina veze nogometaš je bio upleten u brojne afere kojima ju je sramotio u javnosti. Nepoznato je koliko ju je puta prevario, ali ona mu svaki put oprosti. Javnost se zafrkava na njen račun tvrdeći da ga neće ostaviti zbog njegovih milijunskih prihoda jer smatraju da bi svaka supruga već ostavila muža zbog tolikih preljuba.