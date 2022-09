NS Acrobalance čini Jelena i Nenad koji su u privatnom životu ljubavni par, a u Supertalent su osim ljubavi došli pokazati i svoje umijeće izvođenja akrobacija.

Jelena i Nenad čine NS Acrobalance, upoznali su se 2002. godine, kad se Nenad u 6. razredu prebacio u Jeleninu školu i razred. Jelena je kroz cijelu osnovnu školu bila zaljubljena u Nenada, ali mu to tada nije rekla, nego tek 15 godina poslije, kada su se ponovno sreli nakon što su završili fakultete.

Danas žive zajedno, rade za istu projektantsku firmu i oboje se bave akrobatikom. Iako u Srbiji akrobatska zajednica nije velika, nikad im opcija nije bila odustati, a sve što zarade, stavljaju u svoj fond za vlastitu dvoranu koja je je njihov zajednički san.

"Nenad i ja smo išli u isti razred u osnovnoj školi i znamo se već 20 godina. Poslije škole dugo se nismo vidjeli, da bi se sreli slučajno u gradu, i onda smo krenuli trenirati i raditi zajedno, i sve zajedno. Jedan od razloga zašto smo tako dugo zajedno je što oboje jako volimo ovaj sport i što želimo oboje ovo raditi zajedno", otkrila je Jelena.

"Jedan dan je došla u školu u kostimu zeca i tada sam je primijetio, tada smo bili prijatelji, a kasnije tek i nešto više. Nekako smo se upotpunili, a ako se i posvađamo, zajednički cilj nas uvijek i pomiri", zaključio je Nenad.

Pred žirijem su se predstavili jednom točkom s kojom inače nastupaju i sudeći prema komentarima žirija, pri tome nisu pogriješili.

"Ja sam se zaljubila u vas, navukli ste me. To je doista bila priča, već dugo me nešto nije tako izulo iz cipela", priznala je Martina.

"Vi ste bili fenomenalni", pohvalila ih je i Maja.

"Ni u jednom trenutku mi nije bilo dosadno, sve ste izgradili do kraja, baš se vidi da funkcionirate", zaključio je Fabijan.

"Rekao bih najbolji akrobatski nastup koji smo vidjeli", začinio je Davor cjelokupni dojam koji su ostavili na žiri.

