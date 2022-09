Mladen Bubić u Supertalentu pokazao svoj mađioničarski hobi kojeg njeguje, a prema kojem je naslijedio ljubav od oca.

Mladen Bubić na Supertalent je stigao iz Bosne i Hercegovine, mađioničar je koji inače vozi taksi, kako kaže, da se njegovi putnici osjećaju čarobno, na što se Frano našalio kako je to odgovor sezone.

"Bio je tu težak put, mnogo posla, dok su se nabavili rekviziti. To je moj hobi, moja ljubav. Volio bih biti jednog dana regionalno poznat i da to potraje na duge staze. Moj je otac prije mnogo godin bio mađioničar, međutim, on je prestao. Odlučio sam se prijaviti u Supertalent jer mislim da će to biti jedan veliki impuls u mojoj budućoj karijeri“, poručio je Mladen koji se nadao da će svojim trikovima očarati i članove žirija i da će nastaviti stopama svog oca.

36-godišnji Mladen je kombinacijom šešira pred žirijem pokušao stvoriti jedan efekt koji je prema njegovoj najavi trebao bti ugodan za oči, međutim nije ih baš uspio oduševiti.

"Moram biti iskrena, ovo baš i nije bilo impresivno, bilo je dosta onako. Nije bilo na razini Supertalenta i na razini neke svjetske priče. Na stranu što ste simpatični, ali niste me impresionirali, očekivala sam više", priznala mu je Maja.

"Imao sam osjećaj da je bila velika trema, mi tražimo mrvicu veću izvedbu kod mađioničara, malo smo strogi prema njima", poručio mu je Davor.

"Mene ste dobili humorom na početku, ali kad ste krenuli dalje...", rekao je Fabijan.

"Gospodine Mladen, ja ako dođem u Teslić, garantiram vam da ću tražiti da me vozite s taksijem. Ali na ovome ćemo još malo poraditi, pa ćemo opet doći", poručila mu je Martina.

