Mauro Jakić rasplakao je Martinu Tomčić, ali i ostatak žirija, izvedbom pjesme "Easy on me" već u prvoj audicijskoj emisiji showa "Supertalent" u koji se jedva čekao prijaviti i doputovati iz Švicarske u kojoj trenutačno živi.

Mauro Jakić već neko vrijeme ima veliku želju doći na Supertalent i svima pokazati svoje umijeće pjevanja koje je otkrio uz pomoć mame. Velik je obožavatelj Eurosonga i zna pjevati sve pjesme koje su se izvodile prošle godine, a uz ljubav prema pjevanju, Mauro priča čak tri jezika – engleski, hrvatski i njemački – te trenutno uči španjolski, talijanski i francuski.

"Gledao sam Supertalent od prošle godine i onda sam i ja htio ići tamo, pa sam rekao mami da se želim prijaviti. Najranije se sjećam da sam počeo pjevati zbog YouTubea gdje ima jedan video, to je bila Frozen. Ne znam kako ću izbrisati taj video! Pjevam pjesme s Eurovizije, a najdrža izvođačica s Eurovizije mi je Cornelia Jakobs", otkrio je Mauro prije svog nastupa.

"Mauro je jako inteligentno dijete, perfektno priča tri jezika - engleski, hrvatski i njemački, a uči talijanski, francuski i španjolski. Prvi put sam ga čula da pjeva kad je imao dvije godine. Nitko nam u obitelji ne pjeva, inače se ne bavi muzikom, ali došao je u Supertalent da bi vidio Maju i Martinu", dodala je i ponosna mama.

A čini se da je Mauro kod svojih omiljenih članica žirija izazvao itekakve emocije, a Martinine oči čak su i zasuzile.

"Što je ovo, jel ovo moguće? Ja sam u šoku, ovo nije istina", zaključila je Maja nakon što je Mauro otpjevao pjesmu Adele "Easy on me", a žiri ustao na noge. Osim Martine, Mauro je do suza dirnuo roditelje i brata, a ravnodušan nije ostao ni Fabijan.

"Koliko je ovo bilo lijepo i koliko je ta trema bila nepotrebna, čega te bilo strah?", upitala ga je Martina nakon nastupa.

"Da dobijem X", iskreno joj je odgovorio.

"Ovo je bila jedna možda od najljepših dječjih izvedbi u jako puno sezona Supertalenta. Predivno pjevaš, imaš predivan glasić dok pjevaš. Jako mi se sviđa kako osjećaš glazbu, ja sam sigurna da možeš još više uživati nakon što te mi svi nahvalimo. Ne mogu dočekati da te ponovno čujem, fantastičan si", pohvalila ga je Martina.

"To kako iz tebe pršti glazba, to se ne može prestati gledati, svaka ti čast. Nevjerojatno je da s toliko godina jako lijepo zvučiš", zaključio je Fabijan.

"Bio si izvrstan", kratko i jasno mu je rekao Davor.

"Mauro, bio si fantstičan. Mi ti nikad nećemo dati X", zaključila je Maja Šuput.

Nova sezona Supertalenta vratila se na male ekrane, a oko 150 kandidata na audicijama stalo je na veliku pozornicu s ciljem da pokažu svu raskoš svog talenta. U devetoj sezoni za pobjedu će se natjecati plesači, pjevači, imitatori i akrobati te kandidati s rijetkim i neobičnim talentima koje dosad u showu nismo imali prilike vidjeti.

Njihov prolaz u daljnje natjecanje ovisi o žiriju kojeg ove godine čine Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić i novi član - Fabijan Pavao Medvešek, a tko ih je impresionirao, rasplakao ili naljutio, tek će se doznati!

