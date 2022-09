Leon Žilavi se u Supertalent odlučio ponovno prijaviti nakon 11 godina, a njegov besprijekorni trik donio mu je zlatni gumb i plasirao se ravno u polufinale.

Leon Žilavi je od svoje sedme godine zaljubljen u mađioničarstvo, a sve je počelo kada je prvi put na jednom rođendanu vidio mađioničara i već je tada znao da se jednog dana time želi baviti.

''Sa sedam godina sam znao da želim postati mađioničar, neke rekvizite sam sam izrađivao, tata i mama su u svemu sudjelovali, velika su mi podrška, kao i moja supruga Monika. Svatko bi trebao pronaći svoju Moniku. Svakome sugeriram da radi ono što želi i voli, a najveća nagrada u tom poslu su osmijeh i reakcija ljudi, koliko energije ja odašiljem, oni meni vraćaju, kao da se dogodi neka čarolija. To je jedan od najljepših poslova koje si čovjek može zamisliti i nakon 11 godina opet stajem na pozornicu Supertalenta. Jako sam uzbuđen!", priznao je Leon.

Naime, Leon se u show već prijavio 2011. godine i neki ga se od tada možda sjećaju, baš kao i voditelj Igor Mešin.

''Tadašnje iskustvo mi je ostavilo neki, ajmo reći gorak okus u ustima. Onaj odozgo je rekao nećeš ove godine, nego da će doći pravi trenutak za to, a ove godine mi je 20 godina otkako se bavim mađioničarstvom pa bi to moglo biti to'', zaključio je Leon.

Njegov trik sa solju i bijelom maramicom koja je plesala sama u ritmu, lebdeći u zraku i u zatvorenoj staklenoj posudi, ostavio je u čudu žiri i publiku koja je sve pratila bez daha.

"Bio sam skeptičan na početku, nisam znao što očekivati, ali mene ste oduševili", iskreno mu je poručio Fabijan.

"Ako je mađioničar u svojoj prezentaciji dosadan, džaba mu trikovi, neće uspjeti. U tvom slučaju, dobio si me šarmom, ta mladost, a trikovi su ti vrh svemira. Želim te ponovno vidjeti", pohvalila ga je Martina.

No Igora i Franu zanimala je sama izvedba trika pa su izašli na pozornicu kako bi se uvjerili pomoću čega i kako ga je izveo, no to je zapravo bio njihov trik da Leonu daju zlatni gumb.

To je Leona bacilo na koljena, baš kao i njegovu Moniku s kojom je zajedno zaplakao od sreće pa je i predstavio žiriju.

"Zajedno smo od srednje škole i podržava me u svemu. Dosta mi je emotivno, nisam nikada zamišljao da će mi se ovako nešto dogoditi", otkrio je Leon i poručio svima da se vide u polufinalu.

