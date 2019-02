Tijekom poluvremena Super Bowla koji se održao s nedjelje na ponedjeljak nastupili su Maroon 5, Travis Scott te Big Boi.

S nedjelje na ponedjeljak održan je najveći sportski događaj u SAD-u, ali i u svijetu. U finalu Super Bowla New England Patriotsi su pobijedili Los Angeles Ramse, a osim onog sportskog dijela, dan nakon uvijek je u centru pažnje i onaj zabavni.

Među glazbenicima koji su nastupili tijekom poluvremena Super Bowla bila je grupa Maroon 5, a upravo o njima se danas najviše i priča.

Naime, dok je Adam Levine dio obožavateljica raspametio kada se na bini pojavio bez majice i pokazao sve svoje tetovaže, drugima se pak ova polugola izvedba nije nimalo svidjela, pa na društvenim mrežama danas ima raznih komentara, a čini se da prevladavaju oni negativni.

Ok so I’m all for a shirtless Adam Levine.... but.... why are we ok with him stripping down and freaking when Janet has a nip slip? #justsayin #SuperBowlLlll #HalftimeShow #feministmoment