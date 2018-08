Summer Screen program 24. Sarajevo Film Festivala donosi vrhunske filmove bazirane na glazbi i pop kulturi.

Svi posjetitelji kina Sarajevsko Summer Screen, u posebnom ambijentu s ležaljkama, imaju izbor od šest filmova u kojima su neki od najvećih umjetnika današnjice, u potpuno novom svjetlu otkrivaju se Grace Jones, Whitney Houston, M.I.A., dobitnik Grammyja Chilly Gonzales...

U filmu “Čovjek koji je ukrao Banksyja” / The Man Who Stole Banksy (Italija, 2018, režija: Marco Proserpio) pojavljuje se Iggy Pop: film je priča o crnom tržištu umjetnina i stavovima Palestinaca o uličnoj umjetnosti i Banksyju koji je 2007. otišao u Palestinu oslikati zid.

Čuvena Grace Jones je veća od života, divlja, zastrašujuća, androgina. U filmu “Grace Jones: crveno svjetlo i kruh” / Grace Jones: Bloodlight and Bami u režiji Sophie Fiennes upoznajemo je kao ljubavnicu, kćerku, majku, sestru, pa čak i baku.

Film “Matangi/Maya/M.I.A.” Stevea Loveridgea, dobitnik specijalne nagrade žirija Sundance Film Festivala, prati život pjevačice i pop-ikone poznate pod umjetničkim imenom M.I.A. Rođena u Šri Lanki kao kćerka jednog od osnivača Tamilskih tigrova, Mathangi „Maya“ Aruplpragasam počela je praviti glazbu u Londonu i razvila jedinstven estetski identitet inspiriran uličnom umjetnošću.

“Whitney” oskarovca Kevina Macdonalda je intiman, beskompromisan dokumentarac o Whitney Houston i njenoj obitelji. Koristeći nikada ranije viđeni arhivski video materijal, ekskluzivne mzuičke demo snimke, rijetke snimke njenih nastupa, audio arhivu i originalne intervjue s njoj bliskim osobama, film zadire iza tabloidnih novinskih naslova i baca novo svjetlo na nevjerojatan tok života žene zvane Glas. Film je osvojio nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na Mađunarodnom filmskom festivalu u Edinburghu.

“Ljeto” / The Summer u režiji Kirilla Serebrennikova vodi gledatelje u Lenjingrad, u ljeto ranih 1980-ih, gdje pripadnici podzemne rock-scene uživaju u ilegalno nabavljenim pločama Loua Reeda i Davida Bowieja predskazujući perestrojku.

Film “Zaveži i sviraj klavir” / Shut Up and Play the Piano (režija Philipp Jedicke) donosi priču Chillyja Gonzalesa, Grammyjem nagrađenog kompozitora, virtuoza na klaviru i zabavljača koji u svojim djelima miješa rap, elektronsku muziku i klavirske solo dionice. Ovaj dokumentarac ga prati od berlinske underground muzičke scene 1990-ih do najpoznatijih svjetskih filharmonijskih dvorana.