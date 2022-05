Sumejja Šejto napustila je Survivor, pa je za DNEVNIK.HR prepričala svoje iskustvo u showu i otkrila tko su joj favoriti za pobjedu.

Sumejja Šejto napustila je plavi tim u showu Survivor nakon što je izgubila u duelu od Nike te je postala dio porote.

Natjecateljski dio završila je u suzama, no sada kada su joj se dojmovi malo slegli svjesna je koliko je daleko dogurala.

"Nadala sam se da ću doći dalje nego što jesam, ali i kada dođete u fantastičnu šestorku znate da ste dostigli mnogo", kazala je Sumejja za DNEVNIK.HR.p

Bez obzira na sve, sudjelovanje u showu ostat će joj u najljepšem sjećanju.

"Survivor je definitivno životno iskustvo i pamtit ću samo one naše lijepe trenutke, pobjede, nagrade, pjevanje pored vatre, to divno more, zalaske sunca, zvjezdano nebo... i još puno lijepih uspomena" ističe i dodaje kako su joj najviše nedostajali njezini iskreni prijatelji te naravno tata i mama.



Kaže i kako bi sve ponovila, a ponudila se i za jednu važnu ulogu.

"Ponovila bih sve ovo, možda nekada čak i u ulozi voditelja, zašto ne (smijeh). Ništa ne bih mijenjala i sve bih ponovila jer iskrenost, borbenost i prijateljstvo koji su dio mene same ne bih nikada mijenjala radi neke igre. Ja sam tamo živjela život baš kao i kod kuće. Uskoro ćete vidjeti što smatram svojom jedinom greškom koju sam u uspjela ispraviti i drago mi je da sam imala priliku za to jer se na kraju se isplatilo", govori.



Zanimalo nas je i je li sudjelovanje u showu bilo napornije nego što je očekivala.



"Meni nije bilo ništa naporno, na sve sam se jako brzo navikla, a nije mi smetala vrućina niti činjenica da imamo jako malo hrane ili da spavamo vani, jednostavno kad sam krenula pripremila sam se na najgore", ističe Sumejja.

U jednom od izazova Sumejja je izgubila ogrlicu koja je za nju imala sentimentalnu vrijednost, što joj je teško palo.

"To je ogrlica koju sam ponijela od kuće, a poklonio mi je tata. Ogrlica je bila jedina stvar koja me vraćala kući i nešto što mi je tamo puno značilo. Svatko od nas je imao nešto što ga obilježava ili nešto što mu je bitno, a meni je taj ljiljan oko vrata bio bitan. Lančić je na jednoj igri Tomislav pronašao, nalazio se ispred njegovih nogu, a privjesak (ljiljan) nije nikada nađen i ostao je u tom pijesku u dalekoj Dominikani", kaže.

Što se tiče ostalih kandidata, ističe kako joj baš nitko nije išao sa živce, no ne krije s kim se najviše zbližila.

"Generalno su ekipe plavih i crvenih sastavljene od divnih ljudi i sigurna sam da se više nikada neće ponoviti ekipe s toliko dobrih, pozitivnih, jakih i kreativnih ljudi. Za moju ekipu vam ne moram ni nabrajati jer je i preko ekrana očito s kim sam se najviše zbližila, a iz crvenog tima su mi Maša i Steva carevi i njih mogu izdvojiti", govori Sumejja.

Posebno ju je pogodio Viktorov odlazak iz showa, a otkrila nam je i koji je bio razlog tome.

"Viktor me na ceremoniji kada je rekao da ostavlja mlađeg brata i dvije mlađe sestre zatekao jer kada je nabrajao druga imena izostavio je Tenu i mene što je značilo da sam ja ta druga mlađa sestra i iskreno nisam se tome nadala jer ja sam mislila da je Nika ta druga mlađa sestra i u tom trenutku srce je krenulo jače kucati i više emocije nisam mogla zaustaviti. Vika je bio duša našeg plemena, netko tko je bio uvijek smiren, staložen, nasmijan, volio je zapjevati, mogao si od njega naučiti mnogo i o životu, a i o samom preživljavanju, jednostavno falio je taj čovjek nakon njegovog odlaska jer pored Roka sam s Vikom bila najbliža kad su dečki u pitanju", ispričala je.

Na pitanje kakva je atmosfera među kandidatima kada se ugase kamere, tvrdi kako u njezinu timu nije bilo nikakvih sočnih situacija.

"Mi smo bili ta mirna ekipa koja bi odmah kada padne mrak išla spavati da bi bili odmorni i spremni za naredni dan, tako da žao mi je, ali ništa od sočnih detalja", kaže Sumejja.

Sada je postala dio porote, a evo čime će se voditi u obavljanju nove dužnosti.

"Bit ću realna jer ono što se desilo na mom izbacivanju me natjeralo da budem realna, da se nije tako izdogađalo vjerojatno bih bila pristrana. Ipak kako kažu, sve se desi s razlogom, pa tako postoji i razlog zašto ću na kraju svega biti realna i doprinijeti tome da imamo fer i poštenu borbu u finalu i da najbolji pobjedi", ističe, ali svejedno ima favorite.

"U plavom timu je to Nika jer je jaka, borbena, neiskvarena, snažna, uvijek pozitivna i iskrena. Nika je u jednoj riječi car. Od crvenih mi je favorit Stevan. Kako bi se kod nas reklo, on je ljudina, iskren, snažan i za svoju ekipu je uvijek bio taj glas razuma. Staložen je, smiren i naravno neiskvaren", otkrila nam je.

A kakvi su joj planovi nakon povratka iz Dominikanske Republike?

"Prvo da se malo vratim u svoju životnu kolotečinu, da se vratim treninzima i karateu, a onda sve što mi se otvori na mom putu i sve neke dobre i pozitivne stvari rado ću prihvaćati. Živim dan po dan i trenutno ne razmišljam toliko daleko", kaže.

Na kraju je dala nekoliko savjeta svima koji razmišljaju o prijavi u Survivor.

"Survivor nije samo preživljavanje i opstanak onih koji su mentalno i fizički najjači, kako sam na prvu mislila. Survivor je igra u kojoj pobjedi onaj koji zna igrati igrice jer ako znate igrati igrice i prihvaćati sva pravila koja neko donese, onda je Survivor za vas, a ako ne onda ostanite kući. Tko god želi proživjeti pustolovinu zvanu Survivor mora biti spreman na sve", poručuje Sumejja.

