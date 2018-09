Hilary Duff u posljednjem mjesecu trudnoće bori se s fotografima koji ju neprestano prate po cijele dane.

Uz pojam "slavan" najčešće se pridodaje puno glamura i blještavila, pogotovo ako se nalaze na A listi, no to ne znači da je biti slavan uvijek zabavno. Zapravo, biti slavan ponekad može biti u potpunosti užasavajuće, pogotovo u trenucima kada paparazzi prate svaki korak u danu koji napraviš.

Jedna od zvijezda koja to jako dobro zna je holivudska glumica Hilary Duff, koja se nedavno suprostavila fotografu za kojeg tvrdi da ju je opsjedao.

Hilary Duff (Foto: Profimedia)

30-godišnja glumica, koja je trenutno u devetom mjesecu trudnoće s drugim djetetom kojeg očekuje sa suprugom Matthewom Komom, jučer je na društvenim mrežama optužila paparazza koji ju svuda okolo pratio dok se družila sa starijim sinom Lukom.

"Devet mjeseci sam trudna, prehlađena sam i jednom sam vas već zamolila da ostavite na miru. Možete li me prestati snimati? Opsjedate me. Samo vas molim da me ostavite miru ostatak ovog dana. Progonite me. Osjećam se vrlo neugodno, molim da ostavite trudnicu na miru", govori Hilary fotografu u videu koji je sama objavila na Instagramu.

Utanoč njenoj ljutnji, i njenim zaista pristojnim molbama, fotograf ju nije doživio i zanemario ih je.

"Izgubio sam cijelo jutro i nisam uspio snimiti fotografije", rekao joj je, na što mu je glumica odgovorila da to nije njena krivnja i ju ostavi na miru barem za vikend.

U podužem tekstu uz objavljeni video Hilary je osvrnula na uhođenje, otkrivši kako ju je paparazzi pratio cijeli dan.

"Ovaj tip je bio na utakmici mog sina jutros, pa me pratio do sestrine kuće, doslovno se parkirao na njen prilaz kako bi me uspio snimiti. Svuda me pratio. Ljubazno sam ga zamolila da me ostavi na miru ali nastavio me slijediti i uhoditi satima. To nije u redu. U devetom mjesecu trudnoće sam", napisala je.

Hilary se na popularnoj društvenoj mreži obračunala i s onima koji su joj poručili da zaslužuje takav tretman jer je slavna, a ona njima da joj je muka od njih.

Hilary Duff (Foto: Profimedia)

"Od izjava ljudi koji kažu da sam to sve tražila sama kada sam postala slavna, iskreno mi se smuči. To se događa svakog dana, svakog mjesca i jednostavno nije ok. U slučaju da se "običan čovjek" (žao mi je zbog upotrebe ovog izraza), nađe u sličnoj situaciji, institucije bi bile uključene".

No većina obožavatelja glumice na Instagramu je bila jednako bijesna kao i ona te su joj iskazali punu podršku.

Hilary Duff (Foto: Profimedia)

"Neki su stvarno odvratni, samo zato što si slavan ne znači da ne trebaš imati privatnost ili pravo na osnovna ljudska prava i dostojanstvo. Nadam se da će se stvari popraviti", komentirao je jedan obožavatelj.

Hilary je jedna od brojnih zvijezda koje su podigle svoj glas i kojoj očito nije lako, te joj preostaje samo nada da će i paparazzi shvatiti da su i slavni samo ljudi.