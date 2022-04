Jimmy Savile bio je omiljeno lice s malih ekrana u Velikoj Britaniji, a novi dokumentarac na Netflixu sada je otkrio njegovu stravičnu stranu.

Poznati BBC-jev DJ i voditelj popularne emisije Top of the Pops Jimmy Savile ponovno se našao u centru medijske pažnje čak 11 godina nakon smrti i to zbog dokumentarne serije koja se počela prikazivati na Netflixu. U seriji "Jimmy Savile: A British Horror Story" otkriveni su detalji teških optužbi koje su procurile nakon njegove smrti 2011. godine.

Naime, javilo se više od 500 ljudi koji tvrde da ih je seksualno zlostavljao i to većinu u vrlo ranoj dobi. Kako su pisali britanski mediji, njegova najmlađa žrtva imala je svega dvije godine, a sa zlostavljanjem je počeo još davne 1955. godine, što se nastavilo sve do 2006. godine.

Njegovu stravičnu tajnu otkrio je dokumentarni film "Exposure: Druga strana Jimmyja Savilea" i pokazao da se iza lica slavnog humanitarca i filantropa krije lice seksualnog predatora. Nova Netflixova serija sada je šokirala brojne detalje zbog strašnih zločina koje je Sevile počinio tijekom svoje bogate karijere.

Jimmy Savile za života je bio poznat kao veliki humanitarac, a karijeru je započeo kao lokalni DJ u Velikoj Britaniji. Radio je razne poslove te se bavio trčanjem i hrvanjem, a sve se promijenilo početkom 60-ih godina kada je počeo raditi na Radio Luksemburgu. Nastavio je svoj put kao voditelj emisije Top od the Pops, a slika koju je predstavljao u javnosti sviđala mu se od samih početaka karijere te ju je iskoristio.

Postao je i vitez, prikušljao je novac za bolnice te je opisan kao velikodušni filantrop.

Netflixov dokumentarac je otkrio i veliku povezanost Jimmyja s princem Charlesom, koji je u pismima tražio njegove savjete iako je bio okružen stručnim ljudima. Obožavala ga je i bivša britanska premijerka, "čelična lady" Margaret Thatcher, koja je prva predložila kraljici Elizabeti II. da ga odlikuje kao viteza i inzistirala je na tome dok se nije ostvarilo.

Jimmy je uspio zavarati i Papu Ivana Pavla II. koji ga je odlikovao vitezom Reda svetog Grgura Velikog.

Nakon smrti 2011. u javnost su počeli izlaziti šokantni detalji.

Ispostavilo se da je napastovao djecu više od 60 godina, a u policiju su mnoge njegove žrtve dolazile davati izjave o tome što je sve radio. Zbog skandala koji je izbio u to vrijeme ispitani su i nadređeni u BBC-u te ostalim tvrtkama za koje je radio, a čini se kako je dobro skrivao svoju zlu stranu od svih. Jimmy Savile preminuo je 29. listopada 2011. u dobi od 84 godine.

