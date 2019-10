Elizabetu Brodić, Ariju Rizvić, Maju Jurić i Konstantina Haaga gledamo u popularnoj seriji "Drugo ime ljubavi".

Oni su mlade nade domaćeg glumačkog neba, no sigurni smo kako su ovo tek njihovi počeci.

Elizabetu Brodić, Ariju Rizvić, Maju Jurić i Konstantina Haaga gledamo u hit-seriji "Drugo ime ljubavi" u doista raznolikim ulogama.

Zanimalo nas je što se u njihovim životima promijenilo otkad se serija počela emitirati, imaju li kakvih novih poslovnih, ali i bračnih ponuda te prepoznaju li ih ljudi na cesti.

"Obožavatelja ima, porastao mi je broj pratitelja i slično. Dobivam poruke pohvala, zasad samo pohvala, ali nisam imala nikakvu posebnu anegdotu niti neugodnu situaciju. Tu i tamo mi priđe neko dijete za fotku, ali ostalo je ostalo isto. A i plan je da ostane isto", otkrila nam je Elizabeta Brodić, koja ima glavnu žensku ulogu.

Udvarača na društvenim mrežama ima, kaže, ali takvi od nje neće nikada dobiti odgovor jer tu je njezin dečko. A što je s novim poslovnim ponudama? "I prije početka snimanja znala sam što ću poslije. Raditi novu predstavu u Varaždinu i nastavit igrati stare. Ništa izvan toga zasad nije ponuđeno", ističe, a otkrila nam je i kako ne čita komentare na društvenim mrežama.

''Pročitala sam nakon prve dvije epizode i znam ono što se komentira po setu ili što mi sestra javi, a to je uglavnom pozitivno. Ono što je negativno većinom se odnosi na laži i muljanje. Ali mislim da se ljudima sviđa što Lola nije stereotipan lik, nego neka antijunakinja", zaključila je.

Njezina kolegica Arija Rizvić otkrila nam je kako od početka snimanja serije samo ima nešto manje vremena za sebe, no ne žali se jer je na setu stekla nove prijatelje s kojima su stanke jako zabavne. "Promijenilo se to što su me ljudi počeli prepoznavati i javljati se na ulici i neki traže i fotku sa mnom. To mi je isprva mi je bilo čudno i neobično, ali sve mi je to sad jako simpatično, a pogotovo mi je drago čuti pohvale od nepoznatih ljudi na našu novu seriju i vidjeti da ljude uveseljavamo svaku večer."

Stiglo joj je i nekoliko poziva za piće i upoznavanje, ali i neke nove potencijalne suradnje. "Imala sam već dva poziva za uloge u novim projektima koji bi se snimali za koji mjesec, a s obzirom na to da su se terminski i lokacijski preklapali s mojim rasporedom, morat će pričekati. Također, dobila sam i jednu zanimljvu režijsku ponudu koja će se realizirati oko proljeća", otkriva nam Arija.

"Od već unaprijed dogovorenih projekata mogu najaviti 10. studenog zagrebačku premijeru predstave 'Faustov Mefisto' u HNK-u Zagreb u kojoj imam glavnu žensku ulogu, a u kojoj glume i moji kolege iz serije Momčilo Otašević i Slavko Juraga", zaključila je.

"Godinama sam bio u Splitu do sada pa se trenutačno navikavam na život u Zagrebu. Obveze u Splitu zamijenio sam obvezama ovdje, tako da mi nije dosadno. Nije se puno toga promijenilo ni oko mene ni u meni", iskreno priznaje Konstantin Haag, koji je postao miljenik žena, no ističe kako ljudi više pitaju njegovu braću i prijatelje za njega nego njega direktno.

"Jednom sam malo listao komentare po društvenim mrežama i mogu reći da nisam vidio puno negativnih. Upute i savjete ionako uzimam od kolega, redatelja i prijatelja", zaključio je.

Ništa drastično nije se dogodilo niti u životu mlade sarajevske glumice Maje Jurić, koja se ovom ulogom prvi put predstavila hrvatskoj publici. "Nisam još bila u situaciji gdje mi se nešto dovikuje s ulice. Privatno izgledam dosta drukčije od Valentine, ali imam neke simpatične mlade obožavatelje, to mi je slatko", otkrila nam je.

Maja nam je spomenula kako ima i udvarača, no ništa nam dalje nije željela otkrivati. "Neka to ostane između udvarača i mene", poručila je. Od poslovnih ponuda izdvaja igrani film Daria Lonjaka, koji je snimala prije nekoliko tjedana.

Zasad uživamo u njihovoj glumačkoj interpretaciji u seriji "Drugo ime ljubavi", a kasnije ćemo svakako pratiti daljnji poslovni put ovih mladih i perspektivnih glumaca.