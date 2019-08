Stjepan Perić dio je glumačke postave serije "Drugo ime ljubavi" koju ćemo od ove jeseni gledati na malim ekranima.

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Stjepan Perić uskoro će se pojaviti u novoj ulozi i to u seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi" čije emitiranje uskoro počinje.

Stjepan je svoju ljubav pronašao i to s glumicom, ujedno i kolegicom, Jelenom Jovanovom koju je upoznao prije nekoliko godina.

"Uf, nemojte mi to kolegica. Tko bi htio biti u braku sa kolegicom? To mi zvuči nešto kao drugarica ili učiteljica, haha! U braku sam s predivnom osobom, u braku sam s mojom ženom, to što smo mi po zanimanju nije mi bitno. Bitno mi je da moja žena radi posao koji ju ispunjava i u kojem je iznimno uspješna. Poštujemo se, pratimo i podržavamo u svemu – pa tako i u poslu koji god on bio", objasnio je.

Stjepan je u braku s Jelenom od 2015. godine, a kako sam priznaje od tada se promijenio i to na bolje.

"Sve nas mijenja život. Brak je dio života koji mi je donio mir i sreću", otkrio nam je.

Ljudi su zbog ljubavi spremni učiniti sve i svašta. Stjepan je odlučio zadržati za sebe što je najluđe učinio u životu zbog ljubavi ali se prisjetio nekih dječjih ljubavi.

"Sigurno da je bilo puno simpatija, dijeljenja čokolade, krađe zadaća, šetnjica po pješčaniku, ali baš one jedne posebne se ne mogu sjetiti", otkrio nam je Stjepan.

Kao i drugi kolege, Stjepan s nestrpljenjem očekuje početak emitiranja serije "Drugo ime ljubavi" u kojoj ćemo ga imati prilike gledati.

"Serija donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju. Igram Brunu, on je mehaničar, veseljak i ženskar koji je dobar sa svima. U svemu želi ići do kraja. Hrabar, uvijek spreman na akciju i pun ekstravagantnih ideja. Lojalan je i prijateljstvo mu je svetinja, kao i dana riječ. Više vam od toga za sada ne smijem otkriti ali vjerujem da će biti zanimljivo i da će publika uživati", poručio je Stjepan.

Nova serija nastaje pod redateljskom palicom Josipa Žuvana kao glavnog redatelja, a režiju potpisuju i Danijel Kušan, Zoran Margetić i Darko Drinovac.

''Ne znamo tko smo dok ne upoznamo ljubav'', polazišna je točka za glavnu radnju serije koju kao glavni pisac sa svojim timom scenarista kreira Dea Matas. Okosnica radnje je fatalna i nemoguća ljubav koja spaja, zamalo uništi, ali i spašava dvoje ljudi iz potpuno različitih svjetova.

Serija okuplja izuzetnu glumačku postavu, pa ćemo tako u novoj seriji vidjeti snažne karaktere koje će utjeloviti Elizabeta Brodić, Linda Begonja, Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Barbara Rocco, Jagoda Kumrić, Mislav Čavajda, Slavko Juraga, Konstantin Haag, Marko Todorović, Arija Rizvić, Dragan Veselić, Franka Klarić, Maja Jurić. Nove karaktere utjelovit će i već dobro poznata i omiljena lica iz projekata Nove TV poput Ecije Ojdanić, Momčila Otaševića, Martine Stjepanović, Katarine Baban, Stjepana Perića, Dade Ćosića, Vladimira Posavca, a u novoj seriji vidjet ćemo i pobjednika ''Plesa sa zvijezdama'', glumca Slavka Sobina, ovaj put u potpuno drugačijoj ulozi.

Nova serija Nove TV donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju koja će ove jeseni zasigurno prikovati gledatelje ispred malih ekrana.