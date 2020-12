Farmer Stjepan Jukić otvorio je dušu te je ispričao sve o odrastanju uz oca pomorca. U intervjuu nam je otkrio nekoliko detalja koje nije ispričao tijekom showa.

Stjepan Jukić postao je gazda u showu "Farma More i Maslina" pa otvorio dušu i progovorio o ocu pomorcu koji je cijeli njegov život bio više na brodu nego kod kuće.

"Stalno iščekivanje roditelja koji je na brodu mogu povezati s tim da sam smiren i da zapravo imam dosta strpljenja, isto kao i on. Ja sve što više rastem, to si više ličim na pokojnog djeda i tatu", priznao je Stjepan. U intervjuu nam je ispričao i još nekoliko detalja.

"Kad vas neki moment koji trenutačno proživljavate podsjeti na situacije koje su se događale u prošlosti, lako je zagrebati po sjećanjima i tamo svašta pronaći. Nije da to baš radim i mislim da nema velike vajde od toga, ali na Farmi je takvih trenutaka bilo dosta. Sjećanja su nadošla i bilo ih je lako ispričati, pa tako i priču o tati pomorcu. Nije teško otvoriti dušu, ali ponekad je teško pronaći prave riječi da ispričate sve što vam leži na duši. Slikanje na praznom platnu mjesto je gdje riječi nisu potrebne, a ono što je na duši isplovljava bez razmišljanja. Ono što se mijenja danas, mijenjat će se i sutra. Toliko o promjenama nakon farmerskog iskustva", rekao je Stjepan. Osvrnuo se i na činjenicu kako je bilo odrastati kao dijete pomorca.

"Odrastati je bilo lagodno i imali smo sve što smo poželjeli, osim tate koji je više od polovice života na brodu. Mama je bila ta koja je sve konce držala u rukama. Tako ti je kako ti je. Danas kad pogledam, mama i tata su tu, zna se gdje, gdje god da se nalazili", kaže Stjepan. Komentirao je i trenutak kada je dobio kapu kao gazda Farme. "Je, sjetio sam se tate i kapetanske kape. Posebno jer su neka zaboravljena sjećanja nadošla, a i zato šta sam postao gazda, a to mi u prvim momentima i nije bilo baš milo. Sad kad pogledam, drago mi je da me Silvio odabrao. Bio je to jedan od mirnijih tjedana na Farmi s puno lijepih trenutaka", priča nam.

Otkrio je i kako jednom prilikom nije uspio prepoznati svog oca, ali i kako se danas osjeća kada se svega toga sjeti. "To je priča koju mi je ispričao prije nekoliko godina. Ja se toga ne sjećam, ali sjećam se emocije nakon te priče i koliko je njemu zapravo bilo teško u tom trenutku. U njegovu se kožu ne mogu staviti, na kraju ipak on zna najbolje kako mu je bilo", ističe Jukić, koji je dodao i kako njegov otac još dandanas plovi.

"Htio sam i ja putevima pomoraca, kojih je jako dosta u mojoj obitelji, ali me preokrenulo u 7. razredu osnovne škole i odlučio sam u umjetničku školu. Dobro sam odlučio, teško da bih ja ovakva mimoza, kako me zovu, mogao biti pomorac. Evo mene i danas maljam i uživam. Lijepo je", smatra Stjepan. Ostali Farmeri pohvalili su ga kao gazdu Farme, a on se osvrnuo na činjenicu koliko mu je sve značilo.

"Lijepo je kad je mirno, tko to ne bi volio? Postao sam gazda u najboljem mogućem trenutku, trebalo je ležernosti i mira. Značilo nam je svima da nakon nekoliko burnih tjedana napunimo baterije za nove turbulencije. Kojih će biti", zaključio je.

