Stjepan Hauser upozorio je milijune svojih obožavatelje na ozbiljan problem s lažnim profilima na društvenim mrežama koji sad već izmiče kontroli.

Jedan od najuspješnijih svjetskih violončelista, naš Stjepan Hauser već se neko vrijeme suočava s problemima lažnih predstavljanja i lažnih profila koji se nižu na društvenim mrežama u njegovo ime, pa je sada o svemu odlučio javno progovoriti i upozoriti na to.

"OK, ljudi, ovo s lažnim profilima potpuno izmiče kontroli. Sada govorimo o tisućama lažnih profila koji se pojavljuju svakog dana na svim društvenim mrežama. To postaje ogromni problem, šteti meni i mom ugledu, imenu, imidžu i moramo to zaustaviti. Rekao sam vam prije, govorim vam i sada. Postoji samo jedan pravi Hauser, kao što znate. Zato vas molim, preklinjem vas, nemojte vjerovati tim prevarama. Tim lažnim profilima koji kontaktiraju s vama, daju vam lažne informacije, traže od vas novac. Događaju se stvarno užasne stvari stvarno i moramo učiniti nešto da to spriječimo. Na Instagramu postoji samo jedan službeni profil, isto kao i na Facebooku i YouTubeu. Sve drugo što nije službeno je lažno. Zato vas preklinjem, zaustavimo to jednom zauvijek. Hvala vam puno", poručio je Stjepan u videu koji je objavio.

"Lijepo od tebe što si snimio ovaj video, to pokazuje koliko si ozbiljan čovjek", "Istina, dobila sam zahtjev s lažnog profila", "Puno ljudi mi je reklo da dobivaju poruke od nekog tko se pretvara da si ti", "Ovo je grozno", "Budimo svi oprezni", "To se ne bi smjelo događati", "Hvala na upozorenju", "Trebao bi podići tužbe", "Ti si jedan jedini", poručili su mu obožavatelji sa svih krajeva svijeta koji ga vjerno prate.