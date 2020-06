Stjepan Hauser proslavio je 34. rođendan u krugu obitelji, a priznao je kako se osjeća mlađe i da ne žali zbog ničega u životu.

Proslavljeni hrvatski violončelist Stjepan Hauser proslavio je 34. rođendan, kako drugačije nego uz glazbu, točnije solom nastupom snimljenom u Nacionalnom parku Krku koji su njegovi obožavatelji mogli pratiti na Youtube kanalu, što je ujedno bio nastavak projekta "Alone, Together – from Arena Pula“.

Iako su mu već 34. godine, Stjepan je u intervjuu za Radio Dalmaciju priznao kako smatra da još uvijek nije vrijeme da smiri i da se zapravo osjeća puno mlađe.

"34 godine nije malo, ali ja sam u glavi još na nekih 15, tako da imam ja još vremena, još jedno sigurno 20 godina ajmo reći ludovanja ha ha. I onda kad budem imao 60, onda bih mogao početi razmišljati o nekom malom mirnijem životu", izjavio je Stjepan i dodao kako ništa ne bi mijenjao da može vratiti vrijeme.

"Ne, jer greške koje si radio su te dovele na ovaj nivo gdje si sad. Sve je to škola, dio puta i nekako sad gledam na neke godine unazad gdje sam bio kreten i svakakav, ali to je bilo neminovno. Da nisam to prošao tad, prošao bih kasnije, tako da kad si mlad nekako su ti oproštene te neke stvari. Tako da ne žalim za ničim. Ja to ne gledam kao na grešku. U pravo vrijeme sam se ponašao kako sam trebao”, zaključio je glazbenik.

Što se tiče njegova ljubavnog života, Stjepan je u posljednje vrijeme poprilično tajanstven, no mnogi su ga povezivali s atraktivnom Lolom Astanovom, svjetski poznatom pijanisticom s kojom je i poslovno surađivao. Snimili su duet "Love Story", a energija među njima na pozornici bila je toliko jaka da su stvorili uvjerenje da su u ljubavnoj vezi, no to nikada nisu potvrdili.