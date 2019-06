Stjepan Hauser progovorio o vlastitom ukusu za žene i otkrio kakva bi trebala biti njegova djevojka.

Jedan od najpopularnijih domaćih ali i svjetskih glazbenika, čelist Stjepan Hauser svoje slobodne dane najradije provodi u svom istarskom domu, u kojeg se uselio prošle godine i u kojem ga posjećuju i atraktivne ljepotice, piše magazin Gloria.

Ipak, nakon prekida dvogodišnje veze s pjevačicom Jelenom Rozgom 2017. godine, još uvijek niti jedna žena nije osvojila Stjepanovo srce, koji je otkrio što ga kod žena zapravo najviše privlači.

"Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj ljepoti. Privlače me djevojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, duhovne, da me razumiju i da su spremne živjeti izvan grada. A gdje mogu naći takvu!? Sretan sam i ponosan što imam prekrasne obožavateljice koje su mi muze i inspiracija, jer ženska ljepota uistinu tako djeluje na mene. Osjećam, stoga, da bih zbog vjernosti prema jednoj ženi bio nevjeran ostalima. Ja, naime, pripadam svima njima", izjavio je Stjepan za magazin Gloria.

Stjepan je u javnosti često viđan u društvu lijepih žena, no nikada nije javno komentirao prirodu odnosa s njima. No, jedna od njih se nedavno na društvenim mrežama pohvalila da odmara u njegovoj luksuznoj vili. Radilo se o 25-godišnjoj Steli Opančar, finalistici izbora za Miss Universe Hrvatske 2016.

Stjepan Hauser je useljenjem u novu luksuznu kuću u blizini Pule ostvario dječački san, a njezina je vrata ekskluzivno otvorio prošlog ljeta za IN magazin.