Stjepan Hauser prošlih mjeseci je uživao na Maldivima s nepoznatim ljepoticama, no istaknuo je da se one ne mogu usporediti s njegovom majkom Marijom Hauser, koja je također glazbenica.

Stjepan Hauser (34) zaintrigirao je obožavateljice prošlih mjeseci svojim objavama s Maldiva na kojima je bio s misterioznom crnkom, a sada je istaknuo tko je žena u njegovom životu s kojom se nijedna ne može usporediti.

"Možda postoji mnogo princeza, sirena i signorina, ali postoji samo jedna MAMA", napisao je Hauser uz fotografiju na kojoj grli svoju majku Mariju.

Istu sliku je podijelio na Instagram storyju i napisao: "Kraljica mog srca". Glazbenikova objava je osvojila njegove brojne pratiteljice.

"Ovo je najbolja stvar koju sam vidjela u posljednje vrijeme", "Apsolutna istina", "Ovo mi grije srce", "Predivno", "Lijepa ti je mama", "Grli je što češće. Vrijeme brzo prolazi", komentirale su.

Hauserova mama Marija, koja je također glazbenica i podučava te svira udaraljke i bubnjeve, svojedobno je za In magazin progovorila kakav je njezin sin.

"Ja mislim da je dobar, ali malo nespretan. Evo moram još uvijek kuhati za njega. Ono na što navikneš od malih nogu, to ti je u krvi, ne možeš pobjeći od toga", ispričala je. Otkrila je i što najviše voli jesti.

"Riblje specijalitete. Evo baš imamo polpete od pedoća. Svakom je doma najljepše, a pogotovo nama koji smo rođeni na ovako lijepom mjestu kao što je Istra, uz more. On je kao dijete bio jako dobar dječak. On je možda sad neposlušan. Ne znam..hahahaha. Bio je jako dobar dječak, u suštini bio je jako šutljiv, jako povučen. Tek se sad otvorio", ispričala Stjepanova majka.

Inače, Hauser je prošlih mjeseci fotografijama i snimkama s nepoznatom ženom u apartmanu na Maldivima potaknuo nagađanja da ponovno ljubi nakon što je u ljeto 2017. prekinuo s Jelenom Rozgom vezu od dvije i pol godine.

Čelist je objavio i fotografije na kojima ljubi misterioznu crnku koja je obučena poput sirene. Nazvao ju je svojom sirenom.

Nakon toga je podijelio slike i videe s plavušom koju je oslovio svojom princezom.