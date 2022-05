Stjepan Hauser je na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira s Kim Kardashian i Elonom Muskom.

Naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser trenutačno boravi u Americi gdje uživa i zabavlja se u društvu najpoznatijih svjetskih faca, a pohvalio se i zajedničkim fotografijama, no koji je povod njegova putovanja zasad nije otkrio.

35-godišnji Stjepan objavio je tako na Instagramu fotografije na kojima pozira s reality zvijezdom Kim Kardashian i jednim od najbogatijih ljudi svijeta i investitorom Elonom Muskom.

"Što kažete? Bi li trebao održati koncert na Marsu?", napisao je Stjepan uz fotografiju s Elonom.

"Dvoje mojih omiljenih talenata", "Samo na Marsu? Trebao bi ih održati na svim planetima, zaslužuješ to", "On je zanimljiv", "Moji muževi", "Haha, jedva čekam da to vidim. Sjeti se da ništa nije nemoguće", "Prvo nam dođi u Iran", "Bravo", "Dobra ideja", "Zašto ne? I tamo ćeš uspjeti", poručili su mu obožavatelji sa svih krajeva svijeta.

Inače, Stjepanu ovo nije prvi put da se druži sa zvijezdama s A-liste pa je tako već imao priliku upoznati glumce Leonarda DiCaprija i Matthewa McConaugheyja te pjevača Justina Timberlakea.

Naš talentirani glazbenik svjetsku je slavu stekao kao član 2Cellosa u kojem je svirao zajedno s Lukom Šulićem, a dvojac uskoro kreće na oproštajnu svjetsku turneju, a u zagrebačkoj će Areni posljednji put zasvirati 19. rujna ove godine.

Srpska Barbie razbacala se u haljini iz koje je sve ispadalo, a fotke su dokaz i da je stvarnost ipak drugačija od Instagrama +26

Sin miljenika žena odrastao je u njegovu kopiju, a pogledajte zašto kažu da će biti još veći šarmer od njega +11