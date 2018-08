Duo se ne odvaja još od sprovoda Olivera Dragojevića u Veloj Luci.

Šuška se, šuška.

O potencijalnom novom paru na domaćoj sceni počelo se pričati prije nekoliko tjedana nakon što su se zajedno pojavili na posljednjem ispraćaju legendarnog glazbenika Olivera Dragojevića u Veloj Luci.

Stjepan Hauser, Fani Stipković (Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL)

Radi se o bivšoj manekenki i voditeljici Fani Stipković te violončelistu Stjepanu Hauseru koji se od tada ne odvajaju jedno od drugoga pa ne čudi da su ubrzo krenule priče da ih veže nešto više od prijateljstva.

Fani Stipković (Foto: Instagram)

Prije nekoliko dana, duo je proveo i večer u jednom restoranu u samom centru njegove rodne Pule, a fotografija je objavljena na službenom profilu restorana čije se osoblje htjelo pohvaliti da je ugostilo dvije poznate medijske ličnosti. Par je prisno pozirao uz osmijehe na licima, a atraktivna voditeljica pritom je blistala u narančastoj haljini.

No ni to nije bilo sve. Fani je kasnije na Instagramu podijelila snimku na kojoj Hauser svira u svom raskošnom domu čija je vrata eksluzivno otvorio i ekipi IN Magazina. "Zatvorite oči i dopustite da vas glazba oslobodi", napisala je plavuša ispod snimke.

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic) on Aug 16, 2018 at 6:38am PDT

I Stjepan je podijelio fotografiju s Fani i društvom tijekom izlaska na kojem ekipa nosi meksičke šešire, a čini se kako se duo ne misli tako brzo odvojiti.

Fani Stipković Stjepan Hauser (Foto: Instagram)

Stjepan Hauser domaćoj je javnosti poznat i kao bivši dečko pjevačice Jelene Rozge, iako se u kuloarima često moglo čuti kako je njihova veza samo medijski trik za privlačenje pažnje.

Jelena Rozga, Stjepan Hauser (FOTO: Tomislav Miletic/PIXSELL)

Je li tako i sa Fani ili tu ipak ima nečeg više od prijateljstva, ostaje nam pričekati pa saznati.