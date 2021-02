Stipe Drviš je otkrio da su se on i supruga Erika Komel razveli prije godinu dana, ali da su u dobrim odnosima zbog desetogodišnje kćeri Lane.

Proslavljeni boksač Stipe Drviš (47) razišao se od bivše odbojkašice Erike Komel nakon 25 godina veze.

"Razveli smo se prije godinu dana, ali ostali smo u prijateljskim odnosima jer nam je desetogodišnja kći Lana na prvom mjestu. Iako živimo vrlo slično kao prije i često kod bivše supruge odlazim na ručak, kao supružnici više nismo funkcionirali, jednostavno nismo mogli dalje", rekao je Drviš za Gloriju.

Bivši boksač je vezu s Erikom počeo 1995., a imali su puno uspona i padova kojima je doprinijelo to što se Stipu povezivalo s domaćim manenkenkama. Problem je bila i razdvojenost jer je Komel bila u Americi na studiju i igrala odbojku dok je Drviš zbog boksa boravio u Njemačkoj. No svojedobno su objasnili i kako ih je upravo ta daljina zbližila.

Vjenčali su se 2010. kraj Vodnjana i Erika je tada bila četiri mjeseca trudna pa su u studenom iste godine dobili kćer Lanu. Stipe s kćeri voli putovati i u siječnju su bili na Kubi.

Inače, Drviš je u prosincu prošle godine objavio fotografiju s Maldiva na kojoj je pozirao sa zanosnom crnkom, a za Gloriju je rekao da mu to nije djevojka. "To mi je prijateljica. Nemam djevojku. Nisam ja više klinac od 20 godina da se zaljubljujem. A Maldivi? To je čudo prirode", istaknuo je.