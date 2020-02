Sting i Trudie imaju četvero djece, a pjevač iz braka s bivšom suprugom Frances Tomelty ima još dvoje djece.

Nakon 27 godina braka i 37 godina veze, Sting i njegova supruga Trudie Styler i dalje su zaljubljeni kao prvoga dana.

"Znam ponešto o braku. S Trudie sam se vjenčao prije 27 godina, a mnogi me pitaju kako to da nam je brak izdržao toliko dugo. Uvijek im kažem da je to pomalo i čudno, no ništa ne uzimamo zdravo za gotovo", ispričao je popularni pjevač za časopis People.

"Volimo se, no zapravo se i sviđamo jedno drugome i u tome je cijela razlika. Ljubav je strastvena, ali kada vam se netko toliko sviđa i volite biti u njegovu društvu, to traje puno duže", kaže 68-godišnji Sting. Istaknuo je kako je u braku sa svojom najboljom prijateljicom.

Sting i Trudie imaju četvero djece, a pjevač iz braka s bivšom suprugom Frances Tomelty ima još dvoje djece. "Nikada nisam mislio da ću biti otac. Slučajno sam postao otac šest puta - toliko sam pametan", kaže pjevač.

"To su najbolje slučajnosti u mom životu i najbolji su ljudi na svijetu", priča Sting te ističe da već ima i sedmero unuka.

Smatra da nijedan roditelj nije savršen, a koliko god su postojali trenuci kada je njegovoj djeci bilo sjajno što im je on otac, bilo je i trenutaka kada je to bila muka. Odlazio je po djecu u školu, a čim bi ga ostali vidjeli, odmah su tražili njegov autogram, za što smatra da je bilo posramljujuće i za njega i za djecu.

Sting se proslavio kao pjevač grupe Police, nakon čega je nastavio uspješnu solističku karijeru. Iako su ga opsjedale brojne žene zbog njegove popularnosti, njegovo srce pripadalo je samo njegovim suprugama, a s Trudie ima vezu gotovo 40 godina koju nitko ne može poljuljati.