Stevie Starr publici showa "Supertalent" predstavit će se neobičnim i jedinstvenim talentom, a nove emisije gledajte od nedjelje 29. rujna.

Stevie Starr škotski je umjetnik vrlo neobičnog talenta – može progutati raznovrsne predmete poput kovanica, žarulje, balona, kuglice za bilijar, šećera, lakše tekućine i zlatne ribice te ih potom vratiti natrag, i to po bilo kojem traženom redoslijedu.

Sa svojim talentom putuje po cijelom svijetu i zabavlja mase, a domaćoj će se javnosti predstaviti već ove nedjelje u showu "Supertalent". Hrvatska inačica showa nije mu prvo talent natjecanje na koje se prijavio, dosad se pojavio u britanskoj, njemačkoj, češkoj, talijanskoj, francuskoj i američkoj verziji.

U svojim su ga televizijskim emisijama ugostili neki od najpopularnijih voditelja današnjice, poput Jaya Lena i Jimmyja Fallona. Uz to je snimio i nekoliko filmova poput "Managementa", "Vive Variety" i "Cirque du Soleil: Solstrom".

"To možda zvuči strašno, netko tko proguta stvari i vraća ih natrag iz želuca. Ja zapravo gutam stvari i vraćam ih van kroz usta, i to u potpunosti suhe. Imam kontrolu nad time. Naučio sam to kao dijete dok sam živio u rodnoj Škotskoj, znao sam progutati novčić kako bih ga sakrio od druge djece", ispričao nam je.

Kako mu to polazi za rukom i u čemu je tajna njegova jedinstvena talenta, moći ćemo vidjeti u nedjelju 29. rujna u prvoj audicijskoj emisiji showa "Supertalent" u programu Nove TV.