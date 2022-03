Stephen King na društvenim mrežama rijetko objavljuje svoje fotografije, ali sada je napravio iznimku kako bi iskazao podršku Ukrajini.

Jedan od najuspješnijih autora horora današnjice, 74-godišnji Stephen King, na Twitteru gdje ga prati 6,6 milijuna ljudi iskazao je svoju podršku Ukrajini.

Zbog toga je napravio i veliku iznimku te je podijelio svoju rijetku fotografiju na kojoj pozira u majici s natpisom: "Stojim uz Ukrajinu".

"Obično ne objavljujem svoje fotografije, ali danas ću napraviti iznimku" napisao je u opisu objave kojom je ugodno iznenadio obožavatelje.

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv