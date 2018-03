Osim briljantnim znanstvenim otkrićima, Stephen Hawking pozornost je privlačio i burnim ljubavnim životom.

U dobi od 76 godina rano jutros preminuo je Stephen Hawking. Jedan od najvećih znanstvenika današnjice zadužio je svijet svojim otkrićima na području kozmologije i kvantne gravitacije. Njegov znanstveni rad oduvijek je bio u prvom planu, no medije je posebno intrigirao i njegov privatni život. Osim znanstvenim radom, Hawking je pozornost privlačio i svojim ljubavima.

Njegovo srce još tijekom fakultetskih dana zarobila je studentica Jane Wilde, koju je Hawking kasnije i oženio 1965. godine. U braku su bili 30 godina, a tijekom tog perioda postali su i roditelji troje djece Roberta, Lucy i Timothyja. Njihov idilični odnos iz mladenačkih dana narušila je amiotrofična lateralna skleroza (ALS) zbog koje je Stephen s godinama postao u potpunosti ovisan o svojoj supruzi. Uz brigu o Stephenu, ali i troje djece Jane je došla do ruba. Izmorena od svega, predložila je suprugu da angažiraju studente koji bi im pomagali oko svakodnevnih poslova.On je na to pristao, a Jane je konačno odahnula. Konačno je imala vremena za sebe i svoje hobije. Počela je pjevati u crkvenom zboru, ne sluteći da će joj se upravo tamo dogoditi nova ljubav. Jane se zaljubila u orguljaša Jonathana Heyllera Jonesa, a svoje osjećaje prema drugom muškarcu nije skrivala od još uvijek zakonitog supruga. Unatoč saznanju da voli drugoga, kako ne bi razorili obitelj, Stephen i Jane ostali su zajedno. No problemi su postajali sve veći.

"Prava je istina da je u našem braku bilo četvero partnera. Stephen i ja, njegova bolest i fizika. Izuzmete li bolest, još uvijek se borite s fizikom. Gospođa Einstein upravo je fiziku navela kao glavni razlog njihova razvoda", istaknula je Jane u jednom od intervjua za The Guardian.

Hawking se suočio s planetarnom slavom zbog koje su ga mediji opsjedali. Teret popularnosti Jane je teško podnosila, problemi su bili sve veći, a sve je kulminiralo konačnim krahom ljubavi.

Slavni znanstvenik ostavio je suprugu zbog njegovateljice Elaine Mason koju je nedugo nakon razvoda oženio. Ubrzo nakon vjenčanja pojavile su se glasine da ona zanemaruje i fizički zlostavlja nepokretnog supruga, a nekoliko puta zbog toga je pokrenuta i policijska istraga.

Deset godina kasnije uslijedio je razvod od njegovateljice, a Hawking se opet zbližio s Jane koja je njihov odnos opisala u autobiografiji “Glazba koja pokreće zvijezde”. U njoj je svog tada već bivšeg supruga opisala kao egoista, manipulatora i tiranina. "Postojaja su dva Stephena: jedan je bio wunderkind poznat u javnosti, koji je svladao ALS i putovao svijetom, a drugi je bio Stephen u kućnoj atmosferi, gdje nas je njegova bolest gurala u našu vlastitu crnu rupu", piše Jane u svojoj knjizi koja je 2014. ekranizirana. Film "Teorija svega" izazvao je golemu pozornost javnosti, osobito nakon što je Eddie Redmayne osvojio Oscara za ulogu Hawkinga.