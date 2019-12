Stella Scholaja finalistica je showa "Supertalent", a osim divnim glasom, sve je osvojila i svojom hrabrosti i snagom koju ima s obzirom na svoju životnu priču.

Mlada pjevačica Stella Scholaja ima životnu priču koj malo koga ostavlja ravnodušnim. Osim što ima nevjerojatne pjevačke sposobnosti, Stella se hrabro nosi i s teškom bolešću - mišićnom distrofijom.

Ovu tešku dijagnozu Stella je dobila kada joj je bilo tek 11 godina, no to ju nije spriječilo da se nastavi baviti onime što najviše voli, a to je upravo pjevanje. Ne čudi stoga da je divan duh, ali i glas ove mlade djevojke oborio s nogu i četveročlani žiri showa "Supertalent", ali i publiku, pa je Stella završila u finalu najgledanijeg showa u Hrvatskoj.

"Vrijedna si da budeš životni uzor svima, zbog tebe sam zahvalna da postoji ova sezona "Supertalenta", poručila joj je Martina Tomčić nakon jednog njezinog nastupa, a sigurni smo kako i žiri i gledatelji željno iščekuju sve što će Stella ubuduće donijeti na hrvatsku glazbenu scenu.

"Da nema glazbe, ja danas ne bih bila živa. Glazba je moj način izražavanja, kroz nju pokazujem sve svoje emocije i ljubav. A ljubav me uvijek inspirira, bilo da se radi o teškim ili lijepim životnim trenucima", rekla je Stella te dodala kako je svojim nastupima ganula neobično velik broj ljudi koji joj se svakodnevno javljaju i pružaju joj podršku za daljnje bavljenje glazbom.

"Javio mi se ogroman broj ljudi i stvarno pokušavam svima odgovoriti i svima sam stvarno zahvalna. Ljudi imaju samo fine riječi, lijepe stvari mi govore, jako su ljubazni i mislim da svaki čovjek koji je odvojio vrijeme da mi nešto napiše zaslužuje pravi odgovor. Zato se trudim svima odgovoriti. Dobar je osjećaj dobiti takav feedback i znati da se pjesma svidjela ljudima.

Stella je inače rođena u Njemačkoj, gdje i živi s roditeljima koji su iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je kako je Stellina Supertalent priča započela preko njezinih roditelja, jer je pjesma "Samo nebo zna" koju je otpjevala na audiciji napisana i posvećena sinu očeva prijatelja koji je izgubio tešku borbu s rakom.

Kao što smo već rekli, Stella najveću inspiraciju pronalazi u ljubavi, a na pitanje je li zaljubljena nasmijala se i odgovorila da je to komplicirana priča.

Iza nje su dva objavljena albuma, "Mania" i "Miracle", a u pripremi je i treći. No, pravo je pitanje hoće li dirljiva Stellina priča i njezin prekrasan glas i vokalne sposobnosti biti dovoljne da baš ona postane finalistica Supertalenta 2019. godine?

U finalu Stella je izašla nikad ljepša na pozornicu te izvela još jednu autorsku pjesmu pod nazivom "Miracle".

"Divim se tvom osmijehu i voljela bi da on i meni bude češće na licu i voljela bih da svi mi iz ovog žirija možemo nositi tu dubinu i snagu kao ti. Tvoja snaga je definitivno supertalent", poručila joj je Martina.

"Ti si nepresušna inspiracija. Jedino sjajnije od tvog kostima je sjaj u tvojim očima", poručio joj je Bilman. "Nikada nisam imala osjećaj da ljudi vjeruju meni i moju glazbu. I onda sam jednog dana odlučila da moram vjerovati u sebe. Znam da ima onih koji ne vjeruju tamo vani u sebe, ali ja vjerujem u vas", zaključila je u suzama Stella.

