Sjećate se nje?

Radi se o 35-godišnjem modelu, starleti te bivšoj striptizeti Amber Rose za koju je svjetska javnost saznala prije nekoliko godina zbog ljubavne veze s reperom Kanyeom Westom.

Par se upoznao 2008. godine te zajedno proveo ukupno 2 godine, a sve je tada zanimalo tko je neobična manekenka zanosnih oblina, tijela prekrivenog tetovažama te s obrijanom glavom koja je postala njezin zaštitni znak. Iako se činilo kako bi par mogao stati pred oltar, uslijedio je nimalo lijepi prekid u kojem su optužbe pljuštale sa svih strana.

Tako je Amber tvrdila kako ju je Kanye varao sa sadašnjom suprugom Kim Kardashian te kako mu je ona neprestalno slala poruke i golišave fotografije, iako je u to vrijeme i ona bila s drugim. Nazvala ju je i "razaračicom domova", a 2015. godine u sve se umiješao i sam Kanye brutalnom uvredom na račun bivše djevojke koja do tada javno zaratila s cijelom Kardashian obitelji.

Tijekom intervjua u "The Breakfast Clubu", osebujni reper dao je sljedeću izjavu: "Da je Kim htjela hodati sa mnom kad sam ja to prvi put poželio, Amber se ne bi nikada dogodila. Drugoj ženi je teško biti s muškarcem koji je prethodno bio s Amber. Moramo sam se otuširati 30 puta nakon nje kako bi Kim spavala sa mnom." Amber se brzo oglasila na Twitteru te poručila bivšem kako se neće spuštati na njegov nivo, već će pustiti Kardashiane da ga ponize kada "završe s njim".

2011. godine Amber je pala na još jednog repera, Wiza Khalifu za kojeg se udala 2013. godine i s kojim je iste godine dobila sina Sebastiana, no ni ova ljubavna priča nije imala sretni završetak. Starleta je otkrila kako su prekinuli jer ju reper stalno varao, iako je on to oštro demantirao. Danas dijele skrbništvo nad sinom, a unatoč ne tako lijepo ljubavnoj prošlosti, Amber je i dalje nastavila padati na poznate repere, kao što je npr. 21 Savage, iako ni to nije potrajalo.

Amber je trenutno u vezi s glazbenim producentom Alexanderom "AE" Edwardsom s kojim je prvi put viđena u listopadu 2018. godine, a kad ne provodi vrijeme s njim i sinom, starleta voli provocirati javnost golišavim fotografijama s kojima nema problema. Tako je prije nekoliko dana objavila jednu na kojoj je potpuno gola, a javnost se pita kako ju Instagram još nije obrisao.

Kako god bilo, Amber je srušila internet, iako niti približno onako kako to uspijeva njezinoj vječnoj rivalki Kim.