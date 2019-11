Starleta Katie Price poznata je po brojnim ljubavnim vezama, plastičnim operacijama te životu izvan svojih mogućnosti.

41-godišnja britanska starleta i reality zvijezda Katie Price poznata je po sumanutom trošenju novca uglavnom na brojne plastične operacije.

Često putuje u Tursku u klinike za estetsku kirurgiju, zbog čega njezino lice već godinama izgleda deformirano.

Osim operacijama, Katie privlači pažnju i stalnim mijenjanjem mlađih dečkiju koji se zajedno s njom podvrgavaju raznim operacijama, a iza nje su i dva propala braka s Alexom Reidom i Kieranom Haylerom te veza s glazbenikom Peterom Andreom. Starleta ima i petero djece s tri različita muškarca.

Složit ćete se da to sve košta, kao i život u luksuznoj vili, a osim bolnih šavova na licu, čini se kako slavna Britanka ima puno većih problema jer, kako pišu mediji u njezinoj zemlji, našla se pred bankrotom.

Do njega su ju zasigurno dovele operacije, ali i to što je krenula u renoviranje doma koji je sama nazvala "odvratnom rezidencijom", no čini se da neće imati dovoljno novaca za njegovo preuređenje do kraja jer su troškovi izmakli kontroli.

"Katie želi preurediti kuću, ali izgleda da će ju morati prodati jer nema dovoljno novca da sve sredi kako je zamislila", ispričao je izvor blizak starleti, dok je ona sama priznala da ne živi u svojoj vili, no ne priznaje da ima financijskih problema.

"Nešto je pošlo po zlu, trenutačno ne živim u svojoj kući, sve ću vam objasniti", poručila je medijima.

Ipak, neki tvrde kako uzrok bankrota nisu plastične operacije koje je navodno kompenzirala s turskim klinikama te vrste: ona se operira besplatno, a zauzvrat mami obožavatelje da se dođu upravo tamo dodatno uljepšavati.

No umjesto da napravi promet, Katie je izgledom i šavovima zgrozila javnost, pa se nekako čini da će dotična sljedeće uljepšavanje morati platiti, iako doista ne znamo kako kada nema ni za uljepšavanje mjesta prebivališta.