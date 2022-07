Prema pisanju stranih medija starija sestra Cristiana Ronalda Elma Aveiro ne voli Georginu Rodriguez, a to je navodno potkrijepila jednim od svojih posljednjih poteza.

Već dugi niz godina kruže glasine kako ženske članice obitelji Cristiana Ronalda baš i ne vole njegove djevojke, a prema pisanju portugalskih medija, posljednji potez njegove starije sestre Elme Aveiro to i potvrđuje.

Naime, Elma radi kao menadžerica u Cristianovu hotelu Pescana u kojem su održane modne revije poznatih portugalskih, španjolskih i engleskih dizajnera, a upravo je ona bila jedna od organizatorica koja se brinula za sve detalje, pa tako i za glazbu. Zanimljivo je kako je odlučila pozvati Cristianovu bivšu djevojku Merche Romer da pušta glazbu kao DJ-ica, što je šokiralo sve prisutne, izvjestio je portugalski portal Vidas.

Nevjericu je pojačala i činjenica da Elma na modno dogoađanje nije pozvala Cristianovu partnericu Georginu Rodriguez, što su svi protumačili kao potez netrepljivosti i neslaganja.

No zato se Merche svojim dolaskom i angažmanom pohvalila na svom profilu na Instagramu gdje je objavila video u kojem pozira sjajno raspoložena. U vezi s Cristianom bila je od siječnja 2005. do rujna 2006. godine, a to je ujedno bila i jedna od njegovih najdužih veza prije nego se skrasio s lijepom Georginom.

