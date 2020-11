Kylie Jenner otvorila je svoj Instagram profil 2011. kada je imala 14 godina i objavila prvu fotografiju za koju je dobila 17.000 lajkova.

Internet je preplavila fotografija Kylie Jenner (23), a pozornost je privukla jer je nju reality zvijezda prvu objavila na Instagramu 2011. i gotovo je neprepoznatljiva.

Riječ je o selfiju, a milijunašica ga je okinula kao 14-godišnjakinja i pritom je nosila naočale te napućila usnice. Kylie je za fotografiju dobila 17.000 lajkova što je bio dobar početak, no malena je brojka u usporedbi s milijunima koje danas skupi na svakoj slici. Trenutno ju prati čak 199 milijuna ljudi na Instagramu.

Kylienu prvu fotografiju je na TikToku podijelio jedan obožavatelj koji je tražio među tisućama njezinih objava da bi došao do nje. "Izgleda kao normalna tinejdžerica", komentirali su korisnici društvene mreže.

Drugi su se čudili izgledu milijunašice koji se kroz godine poprilično promijenio. To su obožavatelji showa "Keeping Up with the Kardashians" i ranije isticali te sugerirali da je Jennerica sigurno operirala usne i grudi, a nekima se činilo da je radila zahvate i na stražnjici.

Kylie je svojedobno objasnila kako je bila na ugradnji filera. "Imala sam 15 godina i bila sam nesigurna u svoje usne... bile su zbilja male", ispričala je. Naime, pogodilo ju je jer je dečko s kojim se prvi put poljubila rekao da se zbog malenih usnica ne ljubi dobro.

Njene sestre su poznate po brojnim kozmetičkim zahvatama po cijelom tijelu, od lica do stražnjice. Često se brane da to nije istina i da koriste filtere na fotografijama koje stavljaju na društvene mreže.

Inače, cijeli svijet je imao priliku gledati Kylieno odrastanje jer se show "Keeping Up with the Kardashians" počeo emitirati 2007. kada je imala 10 godina.

U srijedu, 4. studenog, Dnevnik Nove TV donosi sveobuhvatnu analizu rezultata američkih izbora te njihovog utjecaja na Hrvatsku, Europsku uniju i međunarodnu zajednicu. Uz Ivanu Petrović, novinarku, komentatoricu i urednicu vanjske politike informativnog programa Nove TV, u studiju će o ovoj temi govoriti i Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Srgjan Kerim, bivši predsjedatelj Opće skupštine UN-a. Dnevnik Nove TV donosi i reakcije na rezultate izbora iz Hrvatske i svijeta te razgovor s Hrvatima koji žive u SAD-u o dojmovima i atmosferi u zemlji koja je odabrala novog predsjednika.