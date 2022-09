Stanko Herceg za DNEVNIK.HR otkrio je što za njega znači biti članom žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy, a pohvalio se i nedavnim uspjehom na koji je posebno ponosan.

Stanko Herceg, cijenjeni hrvatski snimatelj i fotograf, izabran je kao član žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy na eventu koji u Dubrovniku organiziraju United media i Nova TV.

"Velika je čast i odgovornost biti član žirija jedne takve prestižne nagrade", kazao je Stanko za DNEVNIK.HR pa se prisjetio i kako je reagirao kada je dobio poziv: "Bilo mi je jako drago da sam odabran za tako odgovornu ulogu".

Evo što smatra da je ključno čime se treba voditi prilikom ocjenjivanja.

"Ključno je biti profesionalan, odgovoran i na pravi način surađivati s ostalim članovima žirija", ističe.

Stanko je ove godine osvojio prvu Zlatnu arenu za svoj rad, a ne krije koliko mu to priznanje znači.

"Pulski filmski festival je najznačajniji i najstariji nacionalni filmski festival, dobiti Zlatnu arenu za najbolju filmsku fotografiju na takvom festivalu je najveće filmsko priznanje u Hrvatskoj", ponosan je Stanko.

Radio je na mnogim domaćim i stranim filmovima, a s obzirom na to da je iza kamera, uvijek je u sjeni, no to mu, kaže, i odgovara.

"Volim pričati filmsku priču kroz filmsku fotografiju, to je kreativan, težak, ali jako lijep posao i to najbolje radim", ističe.

Stanko je radio na filmovima poput "Escape to the Sea", "One Shot", "Armin", "The White Crow", "American Renegades", "The Man Under the Table", kao i na brojnim drugim projektima, a na zanimljiv način bira koji su mu najdraži.

"Najdraži mi je uvijek zadnji projekt, kao što je sad film 'Punim plućima' jer u njega ugrađujem sve znanje i kreativnost, a i osjećaji su sviježi", kaže.

Dugi niz godina surađuje i s Novom TV.

"S Novom TV me veže višegodišnja uspješna i ugodna suradnja. Radio sam na projektima IN magazin, Farma, Supertalent, Provjereno i ono što se svakodnevno može vidjeti - video spotovi vizualnog identiteta Nove TV s kojima sam jako zadovoljan. Kruna suradnje je bila kada mi je povjeren najznačajniji projekt oblikovanja svjetla i postave kamera za Nova TV informativni program", pohvalio se.

Za kraj nam je otkrio svoje planove za nadolazeći period.

"Filmski i televizijski posao je posao s puno ljudi u ekipama što je jako zabavno ali i iscrpljujuće, sada ću se odmoriti u samotnjačkom poslu, a to je samostalna fotografska izložba", najavio je Stanko Herceg.