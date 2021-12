Iluzionist Staneli je za finale showa "Supertalent" pripremio nekoliko uzbudljivih trikova, a jedan je posvetio samo Maji Šuput koja mu je dala zlatni gumb.

U četvrtoj polufinalnoj emisiji showa "Supertalent" svoje nevjerojatne trikove ponovno je pokazao iluzionist Staneli koji je u prvoj ovosezonskoj epizodi oduševio i raznježio Maju do te mjere da mu je pritisnula zlatni gumb.

Iako ga prati teška životna priča, ovaj 25-godišnjak koji je s 14 godina pobjegao od kuće i pridružio se cirkusu, vratio se jači no ikad.

"Prvi put kad sam stupio na binu imao sam tremu što se tiče Martine, jer nije ljubitelj mađioničara, iluzionista, i samo sam se nje plašio, no blokirao sam kad sam dobio zlatni gumb. Plakao sam od sreće, biti u polufinalu je divan osjećaj, od audicije do danas nisam mogao spavati kako treba. Jako bi puno značilo da pobijedim, sad mislim da ću napraviti jedan veliki spektakl", najavio je.

Izveo je nestajanje plesačice te je nosio miješalicu na bradi, a bio je odjeven u zlatno odijelo.

"Ja sam u šoku, moram priznati da me kostim malo iznenadio. Da nisam vidjela svojim očima, mislila bih da ste napravili neku kartonsku miješalicu, dame i gospodo, ovo se stvarno dogodilo", komentirala je svoj zlatni gumb Maja Šuput.

"Tebi je ovo polufinale finale, a meni je najdraže ako ti u ovome uživaš", poručio mu je Davor Bilman.

Zatim je riječ preuzeo Staneli.

"Ja bi se samo htio zahvaliti žiriju jer ste vi napravili ono što sam ja maštao 15 godina. Išao sam od leta do leta, od države do države, tražio sam podršku, gdje god sam išao, iz moje domovine su me protjerali radi mog zanata kojeg ja radim, išao sam svugdje i na kraju sam sletio na aerodrom s kojeg više ne polijećem - Hrvatska. I u budućnosti neka me nazovu mađioničarom ili iluzionistom, švedskim ili bosanskim, ne ja sam hrvatski iluzionist, ovdje je moja karijera započeta", rekao je pa se naklonio i dobio glasan pljesak.

"Tvoji trikovi iluzije su neupitni, ali razmisli o načinu na koji se prezentiraš", savjetovala mu je Martina Tomčić, a s njom se složio i Janko Popović Volarić.

A iako su svi mislili da je njegova točka gotova, Staneli na kraju iz rukava izvukao još jedan trik koji je pripremio posebno za Maju i koju je ponovno uspio obradovati i razniježiti fotografijama njezina sinčića Blooma.

Staneli je porijeklom iz Bosne i Hercegovine no životni put odveo ga je u Švedsku. Koliko je zapravo uspješan kao iluzionist, o tome govori podatak da je veoma tražen diljem Skandinavije.

S 14 godina je skupio samo snove o tome da bude mađioničar i pobjegao od kuće kako bi se pridružio cirkusu. Godinama nitko nije znao gdje je on, policija ga je tražila i nikada ga nisu našli. U cirkusu mu, priča, nije bilo bajno. Maltretirali su ga, tukli, spavao je vani, na kamionu, pod mostom, ali trpio je svu patnju i bol jer je htio da mu otkriju tajne kako izvode trikove, no nisu mu nikad htjeli otkriti ništa. Bilo mu je teško, a nije imao nikoga s kime bi mogao podijeliti ono što osjeća. Život su mu obilježili bol, patnja i uspjeh. Zbog svega što je preživio, kaže, osjeća se kao da ima 40 godina, iako mu je tak 25. Dosta je čitao o iluzijama, jer mu u cirkusu nisu htjeli otkrivati tajne pa ih je on potajno promatrao i sam zaključivao kako oni to izvode.

Danas živi od mađioničarskih trikova koje sam osmišljava i izvodi. Živi na relaciji Zagreb-Tešanj-Švedska. Živi za aplauz, ne za novac. Nadimak Staneli je dobio po Stanliu iz dvojca Stanlio i Olio, jer je bio jako mršav, a družio se s prijateljem koji je bio deblji i onda su ih zvali Stanlio i Olio i tako je od toga postao Staneli.

