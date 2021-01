Stefana Đurića Rastu policija je uhitila u listopadu prošle godine zbog posjedovanja marihuane, a pušten je nakon tri i pol mjeseca pritvora.

Beogradske vlasti u srijedu su nakon tri i pol mjeseca ukinule pritvor reperu Stefanu Đuriću Rasti (30), koji je uhićen u listopadu prošle godine zbog posjedovanja marihuane.

Srpski mediji prenose kako je Rasti tijekom boravka u pritvoru najveća podrška bila njegova bivša supruga, pjevačica Ana Nikolić, s kojom glazbenik ima kćerkicu Taru. Prema dogovoru, bivši par je kćeri rekao da joj je tata na službenom putovanju, a Nikolić se o svemu oglasila i u nedavnom intervjuu. "Sve me to pogodilo, on nije moj bivši muž, on je Tarin tata. On je najdivniji otac, to je neopisiva ljubav", ispričala je Ana.

Podsjetimo, Stefana Đurića Rastu policija je u centru Beograda uhitila s nekoliko grama marihuane, da bi kasnije tijekom pretresa njegova stana pronašli još kilogram iste.

"Terete ga da je marihuanu držao zbog prodaje, a svi znaju da on nije diler, već da ju je konzumirao. Smatram da je određeni pritvor neosnovan jer je on javna osoba kako bi se tima pokazalo da i poznati završavaju iza rešetaka", izjavio je onda poznati odvjetnik Vuk Tufegdžić.

Reper je inače poznat po čestom konzumiranju marihuane i često se fotografirao s džointom u ruci, a u nekoliko se prilika od njezina konzumiranja nije mogao suzdržati za vrijeme snimanja nekih televizijskih emisija u kojima je sudjelovao.